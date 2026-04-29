(คลิป)แฟนมวย-คอข้าวแกงโดนใจ! ร้านข้าวแกงนักมวยถูกทุกเมนู 10 บาทไม่พอ ปิดเทอม “เพชรลำพูนเล็ก” แข้งโหด 7 ขวบ ช่วยพ่อบริการถึงโต๊ะ

เชียงใหม่ - โดนใจทั้งแฟนมวย ทั้งคอข้าวแกงราคาถูกยุคข้าวยากหมากแพง..คนแห่เข้าร้านข้าวแกงนักมวยที่ “เพชรลำพูน ศิษย์สามารถ”เจ้าของค่ายเอ็นพีมวยไทย เปิดขายถูกทุกเมนูแค่ 10 บาท-เติมไม่อั้น แถมน้ำพริก-ผักสดฟรี ทั้งถูกทั้งอร่อย แถมปิดเทอม “น้องออลนิว-เพชรลำพูนเล็ก” นักมวยจิ๋วน่ารักแข้งโหดไร้ปรานี โชว์ลีลามวยไทย-คอยบริการดูแลพร้อมฝาแฝดด้วย
กำลังเป็นที่พูดถึงในยุคข้าวยากหมากแพง..กับร้านข้าวแกงนักมวย 10 บาท ปั๊มพีที สันผักหวาน ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ที่นอกจากจะมีเมนูข้าวแกงราคาถูกเพียงจานละ 10 บาทให้บริการแล้ว ช่วงนี้ฮือฮากันมาก เมื่อเจอนักมวยจิ๋วสวมชุดมวยไทยคอยให้บริการในร้าน ทั้งคอยรับออเดอร์จากลูกค้า คอยเสิร์ฟอาหาร เก็บเงิน บางครั้งโชคดีอาจได้เห็นลีลาการซ้อมของนักมวยจิ๋วตัวน้อยด้วย
สำหรับนักมวยจิ๋วที่ว่านี้ คือ “เพชรลำพูนเล็ก ศิษย์เพชรลำพูน” หรือ น้องออลนิว - ด.ช.ณัฐพัชร์ พุทธปวน อายุ 7 ขวบ เรียนชั้นอนุบาล 3 จะขึ้นประถมศึกษาปีที่ 1 และบางครั้งก็อาจจะเจอ ด.ญ.ณิชาภา หรือน้องอันนา พุทธปวน อายุ 7 ขวบ น้องสาวฝาแฝดมาช่วยดูแลลูกค้าด้วย โดยทั้งคู่เป็นลูกฝาแฝดชายหญิงของเจ้าของร้าน คือ นายนพพร พุทธปวน เจ้าของค่ายเอ็นพีมวยไทย ฉายาบนเวที “เพชรลำพูน ศิษย์สามารถ”
นายนพพร พุทธปวน เจ้าของร้านข้าวแกงนักมวย 10 บาท เปิดเผยว่า เดิมตนเปิดค่ายมวย และมาเปิดร้านข้าวแกงราคาถูก 10 บาท มี 20 เมนูผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนทุกวัน ข้าว 10 บาทเติมไม่อั้น มีน้ำพริกกะปิ-ผัดสดฟรีบริการ ช่วงนี้น้องออลนิว ปิดเทอม บางครั้งจะมาช่วยตนเองดูแลร้าน เสิร์ฟอาหาร คิดเงิน ลูกค้าก็ชอบ
ซึ่งน้องออลนิวเป็นเด็กมีแววทางมวย อยากชกมวย ตนเองจึงสนับสนุนลูกชาย ชกครั้งแรกก็ได้ที่หนึ่งเลย ขึ้นชกมาสามครั้งแล้ว และก็จะขึ้นชกอีกครั้งในวันที่ 1 มิถุนายน 2569 ที่อำเภอสันป่าตอง เป็นรายการบิ๊กไฟต์ ได้ต่อยคู่แรกก่อนเวลา
สำหรับน้องออลนิว นักมวยจิ๋ว บอกว่ามีนักมวยไอดอลต้นแบบที่ชื่นชอบ คือ “รถถัง จิตรเมืองนนท์”