ฤทธิ์พายุถล่มหวิดสลดหมู่! ซัดต้นไม้ริม ทล.118 ทับเก๋ง-ถนนแม่จันลื่นไถล หกล้อ ทล.แม่สายเทกระจาดคนเจ็บระนาว

เชียงราย - พายุฤดูร้อนกระหน่ำแทบทุกเย็น ล่าสุดทำหวิดสลดหมู่..หลังแรงลมซัดต้นไม้ริมทางหลวง 118 สายเชียงราย-เชียงใหม่ ล้มทับเก๋งขับผ่าน โชคดีคนขับรอดหวุดหวิดไม่ได้รับบาดเจ็บ ขณะที่หกล้อแขวงการทางแม่สาย พาคนกลับจากดำหัวเจอฝนกระหน่ำถนนลื่น จังหวะเบรกรถไถลชนเกาะกลางพลิกตะแคงจนคนนั่งมาท้ายรถ 20 ชีวิตหวีดร้องระงม เจ็บ 7
ฝนตกหนักและพายุฤดูร้อนพัดแรงที่เกิดขึ้นหลายพื้นที่ของภาคเหนือช่วงนี้แทบทุกเย็น ล่าสุดหัวค่ำที่ผ่านมา (28 เม.ย. 69) พัดกระหน่ำ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย จนต้นไม้ข้างทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงราย-เชียงใหม่ พื้นที่บ้านโป่งปูเฟือง ต.แม่สรวย หักโค่นลงมาทับรถยนต์เก๋งที่กำลังขับจะผ่านพื้นที่ดังกล่าว จนด้านหน้ารถได้รับความเสียหายเล็กน้อย เดชะบุญคนขับรอดหวุดหวิด-ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆ
หลังเกิดเหตุ น.ส.สุภาภรณ์ ยาลังคำ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ผู้แทนนายอำเภอแม่สรวย ได้สั่งการให้นายรัฐภูมิ กุณณา ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อ.แม่สรวย ที่ 12 ร่วมกับเทศบาล ต.เวียงสรวย ตำรวจ สภ.แม่สรวย กำนัน และผู้ใหญ่บ้านเข้าไปช่วยเหลือและนำต้นไม้กิ่งไม้ออกจากถนนอย่างเร่งด่วนจนสามารถเปิดเส้นทางให้สัญจรได้ตามปกติ
เย็นวันเดียวกัน พ.ต.ต.สมคิด คำเอื้อ พนักงานสอบสวน สภ.แม่จัน ได้รับแจ้งเหตุรถบรรทุกหกล้อของแขวงการทางแม่สาย ยี่ห้ออีซูซุ สีเหลือง พลิกตะแคงข้างอยู่บนถนนพหลโยธินขาขึ้นบริเวณด่านตรวจกิ่วทัพยั้ง ต.แม่จัน อ.แม่จัน เมื่อไปตรวจสอบพบคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บ แต่เนื่องจากบรรทุกผู้โดยสารมาด้วยประมาณ 20 คน ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจนต้องนำส่งโรงพยาบาลจำนวน 7 คน จึงประสานหน่วยกู้ภัยและรถพยาบาลโรงพยาบาลแม่จันเข้ารับตัวไปรักษาอย่างเร่งด่วน
สอบถามคนขับรถทราบว่าเพิ่งเดินทางไปทำพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารในเขต อ.เมืองเชียงราย ขากลับฝนตกหนักและลมพัดแรง จังหวะคนขับเหยียบเบรกเพื่อชะลอความเร็วแต่รถกลับเสียหลักไถลไปชนเกาะกลางถนนและพลิกตะแคงจนทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
ส่วนที่ อ.แม่สาย นายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่สาย นายสิทธิศักดิ์ อินใจคำ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมปลัดอำเภอ กลุ่มงานความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่ของ อ.แม่สาย พบว่าบ้านม่วง บ้านป่าแดงหลวง ต.เกาะช้าง บ้านน้ำจำกลาง ต.โป่งผา และบ้านโป่ง ต.โป่งงาม มีบ้านเรือนเสียหายหลายหลัง กระเบื้องหลังคาถูกพัดปลิว จึงมอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านประสานช่างในพื้นที่ และจิตอาสาช่วยกันซ่อมแซมบ้านเรือนโดยเร่งด่วนเพราะยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง