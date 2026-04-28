พายุฤดูร้อนถล่มท่าม่วง ลมแรงซัดบ้านพัง 78 หลังคาเรือน

กาญจนบุรี - อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี เร่งสำรวจช่วยเหลือ หลังพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำ 2 ตำบล 4 หมู่บ้าน เสียหายวงกว้าง ฝนตกเพียงเล็กน้อยแต่ลมกระโชกรุนแรง
วันนี้( 28 เม.ย.) เวลา 15.30 น. นางสาวชลธิชา วงษ์อุตสาห์ นายอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับแจ้งเกิดพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำอย่างรุนแรง ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวนมาก จึงมอบหมายให้นายวีระ หิรัญกุล ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอท่าม่วง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและรายงานสถานการณ์อย่างเร่งด่วน
ผลการสำรวจพบว่า พื้นที่ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง ได้รับความเสียหายรวม 70 หลังคาเรือน ประกอบด้วย หมู่ 3 จำนวน 25 หลัง หมู่ 12 จำนวน 1 หลัง และหมู่ 16 จำนวน 44 หลัง ขณะที่ตำบลพังตรุ หมู่ 7 ได้รับความเสียหายอีก 8 หลังคาเรือน รวมความเสียหายใน 2 ตำบล 4 หมู่บ้าน ทั้งสิ้น 78 หลังคาเรือน
เบื้องต้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตากยา และองค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ ร่วมกับฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้ว
รายงานระบุว่า พายุฤดูร้อนครั้งนี้มีฝนตกเพียงเล็กน้อย แต่เกิดกระแสลมกระโชกแรง ส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป.