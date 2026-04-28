หาม “แม่คำสอน สระทอง” ศิลปินแห่งชาติปี59เข้าโรงพยาบาลตรวจพบเป็นนิ่วในถุงน้ำดี

กาฬสินธุ์-หามแม่คำสอน สระทอง ศิลปินแห่งชาติ ปี 2559 ด้านประณีตศิลป์ -ทอผ้า “ผ้าไหมวิจิตรแพรวา” ส่งโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ท่ามกลางความเป็นห่วงของบรรดาศิษย์ในกลุ่มทอผ้าไหมแพรวา โดยหมอตรวจพบเป็นนิ่วในถุงน้ำดี ต้องพักฟื้นสภาพร่างกายให้แข็งแรงแล้วค่อยผ่าตัด
วันนี้(28 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ญาติได้นำตัว แม่คำสอน สระทอง อายุ 87 ปี ชาวบ้านโพน ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์-ทอผ้า) ประจำปี 2559 เข้ารักษาตัวในช่วงกลางดึก ที่โรงพยาบาลอำเภอคำม่วง จากนั้นในช่วง 04.00 น.เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคำม่วง พร้อมญาติ ได้นำตัว แม่คำสอนฯ ส่งพักรักษาตัวยังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ด้วยอาการปวดท้องอย่างรุนแรง ท่ามกลางการดูแลอย่างดีจาก แพทย์หญิงจารุพรรณ มโนสิทธิศักดิ์ ผอ.โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
เบื้องต้นแพทย์วินิจฉัยเกิดจากอาการเป็นนิ่วในถุงน้ำดี แต่ยังไม่สามารถผ่าตัดได้ เนื่องจากสภาพร่างกายอ่อนแอ มีอายุมาก แพทย์จึงให้น้ำเกลือ เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายให้ดีขึ้นก่อนเข้ารับการรักษาตามระบบต่อไป ท่ามกลางความเป็นห่วงของบรรดาศิษย์ในกลุ่มทอผ้าไหมแพรวา เนื่องจาก คุณแม่คำสอน สระทอง อายุ 87 ปี ได้รับการคัดเลือกเป็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์-ทอผ้า) ประจำปี 2559 เป็นความภาคภูมิใจของชาวกาฬสินธุ์ ในเรื่องการทอผ้าไหมแพรวา ผ้าไหมทอมือที่แต่ละผืนจะมีชิ้นเดียวในโลก ด้วยความวิจิตรสวยงาม “ผ้าไหมแพรวา” ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งใน ”ราชินีแห่งไหมไทย“
สำหรับแม่คำสอน สระทอง ปัจจุบันอายุ 87 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยความพากเพียร และความสนใจเรื่องการทอผ้า ได้ยึดถือการทอผ้าไหมแพรวามาตั้งแต่อายุ 19 ปี จนถึงปัจจุบัน ทั้งเป็นผู้รวมกลุ่มผู้ไทยบ้านโพน ร่วมทอผ้าแพรวา ควบคุมคุณภาพ โดยลายแพรวาที่ทอออกมาครั้งแรก คือ ลายนาค จากแม่สามีคือ คุณย่าเบ็ง สระทอง ซึ่งเป็นครูคนแรกและเรียนรู้มาเรื่อยๆ โดยเฉพาะได้รับคำแนะนำจาก พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “พระพันปีหลวง”
ทั้งนี้ แม่คำสอน เคยได้รับพระราชทานเงินจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จำนวน 40,000 บาท เพื่อเป็นทุนในการปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรสอนเทคนิคการทอผ้าไหมแพรวาให้แก่สมาชิก รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ผู้มีผลงานดีเด่นสาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะการทอผ้าแพรวา) ได้รับคัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ คนดีศรีกาฬสินธุ์ ครูภูมิปัญญาไทย
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ได้มอบปริญญา มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ที่เข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อปี พ.ศ.2557
แม่คำสอน สระทอง ถือเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ มีผลงานด้านการทอผ้าแพรวาประดิษฐ์การทอผ้าแพรวา “เขาลาย” หรือ “ตระกรอลาย” นอกจากนี้ ยังรับหน้าที่เป็นครูสอนทอผ้าไหมแพรวาและวิทยากรในการถ่ายองค์ความรู้ ซึ่งถือเป็นแม่ครูขอวงการทอผ้าไหมแพรวา