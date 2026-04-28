ชาวนาอ่างทองพลิกนาบางส่วนปลูกผักชี–ถั่วแระ สู้ต้นทุนข้าวพุ่ง สร้างรายได้ทางเลือก

อ่างทอง - ชาวนาอ่างทอง ปรับพื้นที่ 6 ไร่จากนาข้าว 36 ไร่ ทดลองปลูกผักหมุนเวียน ลดต้นทุน–ใช้เกษตรธรรมชาติ หวังเป็นต้นแบบให้เกษตรกรปรับตัวเพิ่มรายได้
บริเวณทุ่งนาในพื้นที่ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง พบกับเจ้าของแปลงนาที่มีแนวคิดปรับเปลี่ยนการทำนามาปลูกผัก เขาชื่อ‘ลุงทิน’ หรือ นายประทิน สิงห์อุดร วัย 62 ปี ชาวตำบลศาลาแดง
’ลุงทิน‘ เล่าให้ฟังว่า ทำนามานานกว่า 10 ปี รวม 36 ไร่ ระยะหลังหลังปัจจัยการผลิตค่อนข้างสูง ราคาขายข้าวไม่ค่อยดีจึงมีแนวคิดที่จะทดลองปลูกพืชหมุนเวียน
กระทั่งปีนี้สถานการณ์ราคาน้ำมันปรับสูง ‘ลูกชาย’ จึงแนะนำว่า ’พ่อ‘ ควรจะปลูกพืชผักอย่างอื่นแทนการปลูกข้าวจะดีกว่า ‘ลุงทิน’ จึงปรึกษาเพื่อนในพื้นที่กาญจนบุรี และได้รับคำแนะนำว่า ให้ปลูกผักชี เพราะไม่ต้องลงทุนตลอดทั้งปี เพียงแค่ลงทุนครั้งแรกเท่านั้นการดูแลไม่ยุ่งยาก ปัจจัยการผลิตที่เป็นสารเคมี ก็แทบไม่ต้องใช้ เพราะสามารถใช้เกษตรทางธรรมชาติมาผสมผสานได้
ตนเองจึงลองแบ่งพื้นที่ 3 ไร่ มาปลูกผักชี ตอนนี้ลงทุนระบบน้ำไปแล้วหลักหมื่นบาท แม้จะเป็นต้นทุนครั้งแรกที่ค่อนข้างสูง แต่เมื่อเทียบกับระยะยาวถือว่าคุ้ม เพราะตัวเองปลูกผักชี ได้รับคำแนะนำจากเกษตรจังหวัดอ่างทอง ว่า ควรจะแบ่งเป็นรอบ เช่น 1 ไร่ หยอดเมล็ดพันธุ์ครั้งแรก เว้นไปอีก 15 วันหยอดในแปลงที่ 2 อีกหนึ่งไร่ เว้นไปอีก 15 วันหยอดในแปลงที่ 3
เมื่อผักเจริญเติบโตจะให้ผลผลิตไม่พร้อมกัน สามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะหน้า ต้องหน้าแล้ง ผักชีราคาจะสูงมาก นี่เป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรที่ต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง เพื่อให้อยู่รอด และหากได้ผลดีสามารถเข้ามาดูหรือศึกษาวิธีการได้ แต่สิ่งสำคัญ คือ หากใครจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกจะต้องเปิดใจรับในสิ่งใหม่ใหม่ก่อน
ด้านนายสุรพงษ์ เนตรพระ เกษตรจังหวัดอ่างทอง ระบุว่า กรณีดังกล่าวเป็นตัวอย่างของการปรับตัวสู่การปลูกพืชทดแทน โดยได้มอบหมายให้เกษตรตำบลติดตามและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด พร้อมส่งเสริมการใช้วิธีธรรมชาติบำรุงดิน เช่น ใช้มูลสัตว์และฟางข้าวคลุมดิน เพื่อลดอุณหภูมิ ลดสารเคมี และลดต้นทุน
นอกจากนี้ ยังแนะนำการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ในดินที่ช่วยควบคุมโรคพืช ทำให้ระบบรากแข็งแรง ส่งผลให้ผลผลิตมีคุณภาพ
ขณะที่นางวินดา เหลี่ยมสมบัติ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ระบุว่า หากการปรับเปลี่ยนประสบความสำเร็จ จะใช้เป็นแปลงเรียนรู้ให้เกษตรกรในจังหวัดอ่างทองนำไปปรับใช้ เนื่องจากการปลูกพืชหมุนเวียนสามารถสร้างรายได้ดีกว่าการทำนาเพียงอย่างเดียว.