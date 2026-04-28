พายุฤดูร้อนพัดถล่มอ.น้ำพอง บ้านเรือนเสียหายกว่า 230 หลัง เร่งสำรวจช่วยเหลือ

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-พายุฤดูร้อนและลมกรรโชกแรงถล่มอ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น บ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างเสียหายหนัก นายอำเภอน้ำพองเร่งสำรวจ เบื้องต้นพบเสียหาย 14 หมู่บ้าน 4 ตำบล พัดบ้านเรือนเสียหาย 230 หลังคาเรือน เร่งช่วยเหลือ และรับมือพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น
วันนี้ (28 เม.ย.) นายกรชวาลวิชญ์ ชัยพีรวัส นายอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ได้เข้าสำรวจความเสียหายบ้านเรือนประชาชน ในพื้นที่บ้านโคกสง่า ตำบลทรายมูล หลังถูกพายุฤดูร้อนพัด เมื่อเวลาประมาณ 22.00 น. ของวันที่ 27 เมษายนทีผ่านมา เกิดลมกรรโชกและมีฝนตกในพื้นที่อำเภอน้ำพอง ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและที่อยู่อาศัยของชาวบ้านเป็นบริเวณกว้าง
นายกรชวาลวิชญ์ ชัยพีรวัส นายอำเภอน้ำพอง เปิดเผยว่าขณะนี้ได้ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานความเสียหายเข้ามาแล้ว พบว่ามีพื้นที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน โดยสรุปรวมความเสียหาย 14 หมู่บ้าน 4 ตำบล ความเสียหาย บ้านเรือนที่พักอาศัยเสียหายบางส่วน 230 หลังคาเรือน ประกอบด้วย ตำบลทรายมูล หมู่ที่ 6 บ้านเรือนเสียหาย 7 หลังคาเรือน, บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 58 หลังคาเรือน, สิ่งปลูกสร้างอื่นๆเสียหาย 3 หลังคา และเสาไฟฟ้าหัก จำนวน 5 ต้น,
ตำบลทรายมูล หมู่ที่ 13 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 35 หลังคาเรือน, หมู่ที่ 10 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 72 หลังคาเรือน, หมู่ที่ 4 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 30 หลังคาเรือน, ตำบลพังทุย หมู่ที่ 9 บ้านเรือนเสียหาย 4 หลังคาเรือน, ตำบบัวเงิน หมู่ที่ 3 บ้านเรือนเสียหาย 1 หลังคาเรือน, หมู่ที่ 4 บ้านเรือน เสียหาย 2 หลังคาเรือน, หมู่ที่ 5 บ้านเรือนเสียหาย 2 หลังคาเรือน, หมู่ที่ 6 บ้านเรือนเสียหาย 1 หลังคาเรือน,
หมู่ที่ 14 บ้านเรือน เสียหาย 1 หลังคาเรือน, หมู่ที่ 16 บ้านเรือน เสียหาย 1 หลังคาเรือน, หมู่ที่ 17 บ้านเรือน เสียหาย 3 หลังคาเรือน และ2 ตำบลน้ำพอง หมู่ที่ 2 บ้านเรือนเสียหาย 2 หลังคาเรือน, หมู่ที่ 13 บ้านเรือนเสียหาย 6 หลังคาเรือน
นอกจากนี้ได้สั่งการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เร่งประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังป้องกันวาตภัยที่อาจเกิดขึ้นอีก หลังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้ออกประกาศเตือนรับมือพายุฤดูร้อนที่จะส่งผลกระทบระหว่างวันที่ 29 เม.ย.-วันที่ 1 พ.ค.69 นี้ พร้อมทั้งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นเบื้องต้น และประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินมูลค่าความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป