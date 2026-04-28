ระทึก!เด็ก 11 ขวบแขนติดล้อ จยย. เจ็บหนักแขนหัก อปพร.-ชาวบ้านช่วยตัดโซ่ช่วยชีวิต

อุดรธานี – ระทึกกลางถนนหมากแข้ง เขตเทศบาลนครอุดรธานี ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 จังหวัดอุดรธานี รับแจ้งเหตุเด็กชาย 11 ขวบ บาดเจ็บหนัก แขนติดอยู่ในล้อรถจักรยานยนต์ ชาวบ้านและพลเมืองดีต่างรีบเข้าช่วยเหลือ สุดท้ายตัดโซ่ช่วยชีวิตส่งรักษาโรงพยาบาล
ที่เกิดเหตุเต็มไปด้วยความโกลาหลและความห่วงใย แม่ของน้องบอลกอดลูกไว้ในอ้อมแขนตลอดเวลา ขณะที่น้องบอลแม้จะบาดเจ็บหนัก แต่มีความเข้มแข็ง ไม่ร้องไห้ฟูมฟาย โดยมีชาวบ้านยืนลุ้นและช่วยกันหาทางช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ก่อนประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือเร่งด่วน
จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่า ขณะผู้เป็นแม่กำลังพาน้องบอลไปส่งเรียนซัมเมอร์ที่โรงเรียน ระหว่างขับขี่น้องสวมเสื้อตัวใหญ่เพื่อกันลมกันแดด มีจังหวะหนึ่งชายเสื้อได้หล่นเข้าไปเกี่ยวกับสเตอร์รถจักรยานยนต์ ก่อนถูกหมุนดึงรั้งเสื้อและแขนน้องลงไป จนแขนเข้าไปติดในล้อและได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
ในช่วงชุลมุน นายพงษ์ศักดิ์ พรมรักษา อายุ 56 ปี อปพร.เทศบาลนครอุดรธานี กลายเป็นฮีโร่ช่วยชีวิตเด็ก ขณะอยู่หน้าบ้านได้ยินเสียงร้อง “ช่วยด้วย ช่วยด้วย” รีบวิ่งออกมาดู เห็นแขนน้องบอลถูกเสื้อแขนยาวพันติดอยู่กับโซ่สเตอร์รถอย่างแน่น เสี่ยงบาดเจ็บหนักกว่าเดิม หากช่วยผิดวิธี
นายพงษ์ศักดิ์พร้อมกับพลเมืองดีและชาวบ้านใกล้เคียงช่วยกันนำกรรไกรขนาดใหญ่มาตัดโซ่สเตอร์ออก ใช้ความระมัดระวังอย่างสูง กระทั่งสามารถช่วยนำแขนน้องบอลออกมาได้สำเร็จ ท่ามกลางเสียงปรบมือของคนในที่เกิดเหตุ ถือเป็นนาทีชีวิตที่หลายคนยกย่องเป็นฮีโร่ตัวจริง
หลังช่วยเหลือนำเด็กออกมาได้ อาสากู้ภัยมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานีเข้าปฐมพยาบาล ใส่เฝือกอ่อนประคองแขน ก่อนรีบนำส่งโรงพยาบาลอุดรธานี เบื้องต้นน้องบอลได้รับบาดเจ็บแขนซ้ายหักบริเวณท่อนแขนส่วนบน และมีบาดแผลบริเวณใบหู