พบโครงกระดูกมนุษย์โบราณโครงที่ 7 อายุพันปี ฝังพร้อมกลองมโหระทึก-เครื่องทอง กลางทุ่งนาเพชรบุรี

เพชรบุรี – ทีมนักโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี กรมศิลปากร ขุดพบกระดูกมนุษย์โบราณโครงที่ 7 อายุ 1,000 ปี ฝังรวมกับกลองมโหระทึก กลางทุ่งนาดอนยายทอง ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทีมนักโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี กรมศิลปากร ดำเนินการขุดสำรวจกลองมโหระทึกฝังรวมกับโครงกระดูกมนุษย์โบราณอายุกว่า 1,000 ปี ณ บริเวณกลางทุ่งนา หมู่ที่ 6 บ้านดอนพลับ ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา
ล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า พบว่าทีมงานสามารถขุดพบโครงกระดูกมนุษย์เพิ่มเติมเป็นโครงที่ 7 ภายในหลุมขุดค้นเดียวกันกับกลองมโหระทึก
จุดที่น่าสนใจคือ บริเวณแขนของโครงกระดูกพบกำไลข้อมือทำจากทองคำ สภาพยังคงสวมใส่อยู่กับกระดูก สะท้อนสถานะหรือความสำคัญของผู้เสียชีวิตในอดีต
นอกจากนี้ ยังพบกลองมโหระทึกเพิ่มอีก 4 ใบ ฝังล้อมรอบโครงกระดูก ส่งผลให้ขณะนี้พบกลองมโหระทึกรวมแล้วทั้งสิ้น 6 ใบในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งถือเป็นการค้นพบที่มีความสำคัญทางโบราณคดีอย่างยิ่ง
นักโบราณคดีระบุว่า ลักษณะการฝังศพดังกล่าวเป็นพิธีกรรมของคนโบราณ ที่นิยมฝังสิ่งของมีค่า เช่น กลองมโหระทึก ภาชนะสำริด ภาชนะดินเผา และเครื่องประดับทองคำ ร่วมกับร่างผู้เสียชีวิต เพื่ออุทิศและใช้ในโลกหลังความตาย
เบื้องต้นสันนิษฐานว่า แหล่งโบราณคดีแห่งนี้อยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างยุคก่อนประวัติศาสตร์เข้าสู่ ยุคทวารวดี มีอายุประมาณ 1,500–2,000 ปี ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบกลองมโหระทึกและวัตถุโบราณที่ค้นพบ