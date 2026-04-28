(คลิป)แม่สาย-แม่ลาว อ่วม!พายุกระหน่ำยันดึก ซัดยอดฉัตรพระธาตุดอยเวา หักกระแทกพื้น

เชียงราย – แม่สาย-แม่ลาว เชียงราย เสียหายยับ..โดนพายุฤดูร้อนกระหน่ำตั้งแต่ค่ำ-กลางดึก แรงลมซัดยอดฉัตรวัดพระธาตุดอยเวา หัก-ร่วงกระแทกพื้น ข้าวของภายในวัดปลิตตกแตกกระจายเกลื่อนเสียหายนับล้าน ขณะที่เสาวิทยุสื่อสารมูลนิธิฯล้ม ต้นไม้กิ่งไม้หักทับร้านค้า-ถนนหนทาง ระนาว
วันนี้ (28 เม.ย.) นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย สั่งการให้แต่ละท้องที่อำเภอสำรวจความเสียหาย หลังพายุฤดูร้อนพัดถล่มหลายพื้นที่กรณีตั้งแต่หัวค่ำจนถึงกลางดึกคืนวันที่ 27 เม.ย.ที่ผ่านมา
ซึ่งพบว่าแรงลมที่พัดกระหน่ำ อ.แม่สาย ชายแดนไทย-เมียนมา ทำเสาวิทยุสื่อสารของมูลนิธิพรหมวิหาร ต.เวียงพางคำ โค่นทับสายไฟ จนไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างและกีดขวางการจราจรบนถนนพหลโยธินสายหลัก เจ้าหน้าที่เทศบาล ต.เวียงพางคำ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต้องเข้าย้ายสิ่งกีดขวางและซ่อมแซมระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าจนถึงกลางดึก
ลมพายุที่พัดแรงยังทำให้มีต้นไม้ใหญ่หักโค่นบริเวณข้างศูนย์สายตรวจ 191 สภ.แม่สาย ต้นไม้และกิ่งไม้ยังถูกแรงลมพัดโค่นล้มขวางเส้นทางการจราจรในหมู่บ้านต่างๆ หลายจุด ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เร่งแก้ไขปัญหากันตลอดทั้งคืนโดยเฉพาะบถนนนสายแม่สาย-เชียงแสน จนสามารถใช้สัญจรผ่านไปมาได้แล้ว
นอกจากนี้ แรงลมยังพัดยอดฉัตร บนยอดพระธาตุดอยเวา ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย ซึ่งอยู่ติดกับชายแดนและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ จนหักและตกลงมาได้รับความเสียหาย สิ่งประดับเป็นแก้วสีต่างๆ และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ บริเวณพระธาตุและภายในวัดหักล้มระเนระนาด
หลังเกิดเหตุพระครูประยุตเจติยานุการ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยเวา ได้นำพระภิกษุและสามเณรรวมทั้งศรัทธาสาธุชนในวัดออกสำรวจ-ประเมินมูลค่าความเสียหายไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท ทางวัด ชาวบ้านและท้องถิ่นจึงได้ร่วมกันเก็บสิ่งของมีค่าต่างๆ โดยเฉพาะยอดฉัตรและสิ่งประดับรวมทั้งสิ่งของต่างๆ ไปไว้ในที่เก็บชั่วคราวและจะได้บูรณะเพื่อให้กลับคืนสู่สภาพเดิมต่อไป
สำหรับวัดพระธาตุดอยเวาเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนดอยเวาที่อยู่เหนือแม่น้ำสายชายแดนไทย-เมียนมา ทำให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของ อ.แม่สาย และ จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ได้อย่างชัดเจนและกว้างขวางจึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ นอกจากนี้พระธาตุดอยเวายังมีความเก่าแก่มากกว่า 1,000 ปี สร้างขึ้นในยุคสมัยพระองค์เวาแห่งราชวงศ์สิงหนวัติ นครโยนกนาคพันธ์ ต่อมามีการบูรณะปฏิสังขรณ์โดยมีวามเชื่อกันว่าภายในพระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 5 พระองค์.
ด้าน อ.แม่ลาว นายภัคพงษ์ ภูเวียงจันทร์ ปลัดอำเภอแม่ลาว พร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่ลาวที่ 18 (อส.อ.แม่ลาว 18) ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายในหลายตำบล ซึ่งพบว่าพายุได้ซัดเอาบ้านเรือนของชาวบ้านเสียหายหลายหลัง ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสำรวจจำนวนความเสียหายที่ชัดเจนเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป.