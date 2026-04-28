รอดหวุดหวิด! กระบะลงดอยพะเยาพุ่งตกเขาลึกกว่า 50 เมตร เจ็บ 2

พะเยา - เกิดอุบัติเหตุอุทาหรณ์..กระบะหัวเดี่ยวบรรทุกของลงดอยพะเยาทั้งโค้งทั้งชันกลางดึก เสียหลักหลุดขอบทางพุ่งตกเขาลึกร่วม 50 เมตร ชนคาหินก้อนใหญ่-ต้นไม้ ก่อนทะลุลงไปถึงเชิงเขา โชคดี 2 ชีวิตในรถแค่เจ็บ
ศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา ได้รับแจ้งเหตุอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักพุ่งลงเขา บริเวณพื้นที่หมู่ 13 ตำบลศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา เมื่อคืนที่ผ่านมา (20.37 น. 27 เม.ย. 69) จึงประสานเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทีมกู้ชีพกู้ภัย เข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางถึงจุดเกิดเหตุ พบรถกระบะ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน ผก 1721 เชียงราย บรรทุกของมาหลายกระสอบ เสียหลักพุ่งตกลงไปในเหวข้างทาง ความลึกประมาณ 50 เมตร โดยรถไถลไปหยุดอยู่ท่ามกลางป่ารกและต้นไม้ใหญ่ ข้าวของที่บรรทุกมา ทั้งกระสอบปุ๋ยและสัมภาระต่างๆ กระจัดกระจายเกลื่อนทั่วบริเวณ สภาพรถพังเสียหายบริเวณด้านหน้าและด้านท้าย
จากการตรวจสอบพบคนขับและผู้โดยสารภายในรถบาดเจ็บ มีเพียงบาดแผลถลอกเล็กน้อยและอาการฟกช้ำตามร่างกาย เบื้องต้นทั้งสองรายยังอยู่ในอาการปลอดภัย และไม่ประสงค์เดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมอำนวยความสะดวกในพื้นที่ท่ามกลางความมืดและสภาพพื้นที่ลาดชัน
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุอาจเกิดจากความมืด ประกอบกับเส้นทางค่อนข้างลาดชันและคดเคี้ยว ทำให้รถเสียหลักพุ่งลงไปจนได้รับความเสียหายและบาดเจ็บดังกล่าว อย่างไรก็ตาม จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในพื้นที่ดังกล่าว