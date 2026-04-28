(คลิป)รวบแล้ว 2 โจรชาวจีนปล้นร้านทองโคราช สารภาพเที่ยวจนเงินหมดเช่ารถยนต์จากกรุงเทพฯ ไปก่อเหตุ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - รวบแล้ว สองโจรชาวจีนปล้นทองที่โคราช พร้อมของกลางแหวนทอง สารภาพเที่ยวจนเงินหมด วางแผนเช่ารถยนต์จากกรุงเทพฯ ไปก่อเหตุปล้นร้านทองที่โคราช เผยมีแฟนเป็นสาวชาวไทย
ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีสองคนร้ายก่อเหตุใช้อาวุธปืนบุกชิงทรัพย์ ภายในร้านทองเยาวราช กรุงเทพ ด่านเกวียน ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเวลา 10.21 น. วันที่ 27 เม.ย. กวาดแหวนทองไปได้กว่า 30 วง ซึ่งหลังเกิดเหตุคนร้ายได้ขับรถยนต์เก๋งหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุดสามารถติดตามตัวสองคนร้ายที่ก่อเหตุได้แล้ว โดยคนร้ายเป็นชาวสัญชาติจีน ชื่อนายโจว ฉินเทา อายุ 27 ปี คนมณฑลกวางตุ้ง อายุ 27 ปี และ นายซ่ง ห่าวหลง อายุ 19 ปี คนมณฑลเสฉวน ซึ่งคนร้ายทั้งสองคนถูกจับกุมตัวได้ที่ร้านเช่ารถยนต์แห่งหนึ่งในเขตประเวศ กรุงเทพฯ
หลังชุดสืบสวนได้ทำการแกะรอยจนทราบว่าก่อนก่อเหตุคนร้ายทั้งสองคนได้ไปเช่ารถจากร้านเช่ารถยนต์แห่งหนึ่งเพื่อนำไปก่อเหตุ เจ้าหน้าที่จึงประสานไปยังตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และตำรวจพื้นที่เฝ้าดู ก่อนจะพบตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนขับรถยนต์ที่ก่อเหตุเข้ามาที่ร้านเช่ารถยนต์ดังกล่าว และถูกตำรวจจับกุมตัวได้ พร้อมของกลางแหวนทองคำที่ชิงทรัพย์มา แต่ยังไม่พบอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ โดยคนร้ายอ้างว่าทิ้งไประหว่างทางหลบหนี
เบื้องต้นทราบว่าคนร้ายได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย และมีแฟนเป็นหญิงชาวไทย จากนั้นได้ท่องเที่ยวจนเงินหมดจึงวางแผนก่อเหตุชิงทองดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมากำลังเดินทางไปรับตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนกลับมาสอบสวนที่จังหวัดนครราชสีมา