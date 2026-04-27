คุมฝากขังหนุ่มคลั่งยิงครูอยุธยา รับเสพยาหนัก–ขอโทษครอบครัว ด้านงานศพ “ครูปภัสรา” เต็มไปด้วยความอาลัย เร่งเยียวยาครอบครัว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พระนครศรีอยุธยา - คุมตัวฝากขังหนุ่มคลั่ง ยิงประชาชนกลางถนนในพื้นที่ อ.ลาดบัวหลวง ส่งผลให้ครูหญิงเสียชีวิต 1 ราย รับเสพยาหนัก–ขอโทษครอบครัว ด้านงานศพ “ครูปภัสรา” เต็มไปด้วยความอาลัย เร่งเยียวยาครอบครัว

จากกรณี คดีชายคลุ้มคลั่งใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงประชาชนกลางถนนในพื้นที่ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ส่งผลให้ครูหญิงเสียชีวิต 1 ราย เมื่อวานนี้ (26 เม.ย.)

ล่าสุดวันนี้( 27 เม.ย.) พ.ต.อ.ปริญญา ทองมา ผู้กำกับการ สภ.ลาดบัวหลวง พร้อมกำลังตำรวจควบคุมตัว นายศราวุธ อายุ 35 ปี ผู้ต้องหาคดียิงประชาชน ออกจากห้องควบคุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติม โดยประเมินสถานการณ์การนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพอย่างรอบคอบ ท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวด เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดเหตุประชาทัณฑ์

ระหว่างการสอบสวน ผู้ต้องหาได้กล่าวสั้น ๆ ว่า “ขอโทษ” และ “เสียใจ” ต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมยอมรับว่าเสพยาเสพติดในปริมาณมากจนเกิดอาการหลอน อย่างไรก็ตาม ได้ปฏิเสธการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ เนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัย ก่อนถูกควบคุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พ.ต.อ.ปริญญา ระบุว่าได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้ก่อเหตุ ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา พยายามฆ่า มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ ยิงปืนในที่ชุมชนโดยไม่มีเหตุอันควร และทำให้เสียทรัพย์ โดยยืนยันเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีอย่างรัดกุมและเป็นธรรม

ด้านบรรยากาศที่วัดราษฎร์บำรุง (หนองปลาดุก) ต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง สถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ น.ส.ปภัสรา เรืองฤทธิ์ อายุ 44 ปี ครูโรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) เต็มไปด้วยความโศกเศร้า ญาติ เพื่อนครู ลูกศิษย์ และประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่อง

ร่างของครูปภัสรา สวมชุดข้าราชการครูสีกากี ถูกเคลื่อนย้ายมาถึงวัด ท่ามกลางครอบครัว โดยมีบุตร 3 คนอยู่เคียงข้าง ขณะที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขและนักจิตวิทยาเข้าดูแลสภาพจิตใจอย่างใกล้ชิด

โดยมีนายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกา ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายธีรเมธ เทพวิชัยศิลปกุล นายอำเภอลาดบัวหลวง เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพ ท่ามกลางข้าราชการ ครู และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธี พร้อมสั่งการทุกหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดจะดำเนินการเยียวยาตามกฎหมาย
 
เบื้องต้นคาดว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือประมาณ 300,000 บาท รวมทั้งประสานหน่วยงานด้านการศึกษาเพื่อดูแลการเรียนและจัดหาทุนการศึกษาให้บุตรทั้ง 3 คนอย่างต่อเนื่อง

ด้านนายพยงค์ เรืองฤทธิ์ อายุ 76 ปี พ่อของผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่า ลูกสาวเป็นคนขยันและมุ่งมั่น เดิมทำงานโรงงาน ก่อนจะตั้งใจเรียนต่อจนสอบบรรจุเป็นครูได้ด้วยตนเอง ลูกสาวเป็นคนชอบช่วยเหลือสังคมและทำกิจกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอ

ขณะนี้สิ่งที่เป็นห่วงมากที่สุดคือหลานทั้ง 3 คนที่ยังเล็ก แม้สภาพจิตใจยังพอรับได้เพราะที่ผ่านมาหลานอยู่กับตนเองตลอด ส่วนตนเองในฐานะพ่อ ยืนยันว่าไม่ขอรับคำขอโทษจากผู้ก่อเหตุ เนื่องจากไม่เคยรู้จักกันมาก่อน และลูกสาวก็ไม่ได้ทำผิดอะไร พร้อมเรียกร้องให้มีการลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพราะเห็นว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง










คุมฝากขังหนุ่มคลั่งยิงครูอยุธยา รับเสพยาหนัก–ขอโทษครอบครัว ด้านงานศพ “ครูปภัสรา” เต็มไปด้วยความอาลัย เร่งเยียวยาครอบครัว
คุมฝากขังหนุ่มคลั่งยิงครูอยุธยา รับเสพยาหนัก–ขอโทษครอบครัว ด้านงานศพ “ครูปภัสรา” เต็มไปด้วยความอาลัย เร่งเยียวยาครอบครัว
คุมฝากขังหนุ่มคลั่งยิงครูอยุธยา รับเสพยาหนัก–ขอโทษครอบครัว ด้านงานศพ “ครูปภัสรา” เต็มไปด้วยความอาลัย เร่งเยียวยาครอบครัว
คุมฝากขังหนุ่มคลั่งยิงครูอยุธยา รับเสพยาหนัก–ขอโทษครอบครัว ด้านงานศพ “ครูปภัสรา” เต็มไปด้วยความอาลัย เร่งเยียวยาครอบครัว
คุมฝากขังหนุ่มคลั่งยิงครูอยุธยา รับเสพยาหนัก–ขอโทษครอบครัว ด้านงานศพ “ครูปภัสรา” เต็มไปด้วยความอาลัย เร่งเยียวยาครอบครัว
