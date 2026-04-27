ทลฉ.เดินหน้ารับฟังทุกภาคส่วน เร่งพัฒนาระบบ Truck Queue–ซ่อมและขยายถนน รองรับท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ท่าเรือแหลมฉบังประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการจราจรครั้งแรกปีงบประมาณ 2569 เดินหน้ารับฟังข้อเสนอผู้ประกอบการ พร้อมยืนยันเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการรถบรรทุก และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเติบโตของท่าเรือในอนาคต
วันนี้ (27 เม.ย.) นางสิริมา กีรตยาคม รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเขตท่าเรือแหลมฉบัง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2569 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ท่าเรือ ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ผู้ประกอบการขนส่ง และ ผู้รับเหมาก่อสร้างงานส่วนที่ 2 งานถนนในโครงการท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 3 เข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารบริหาร ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
การประชุมครั้งนี้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่สะท้อนปัญหาระบบจองคิวรถบรรทุกออนไลน์ (Truck Queue) ที่ท่าเรือกำหนดให้ใช้เต็มรูปแบบ เพื่อลดความแออัดและจัดระเบียบการเข้า–ออกท่าเรือ โดยรถบรรทุกต้องจองคิวผ่านเว็บไซต์ ซึ่งมีขั้นตอนยุ่งยาก
ที่ผ่านมาผู้ประกอบการใช้ระบบทักคิว มาแล้วกว่า 7 เดือน ปัญหาการจราจรยังติดขัด เนื่องจากระบบจองคิวรถบรรทุกออนไลน์ ยังไม่เสถียร ดังนั้นควรจะต้องมีการปรับปรุงระบบฯให้ดีขึ้นหรือทันสมัยกว่านี้
นอกจากนั้น ผู้ประกอบการได้เสนอให้ทดลองทำระบบทักคิว 1-2 ท่าก่อน เพราะถ้าทำให้ครบทุกท่าฯ ระบบออนไลน์ยังไม่สามารถรองรับได้ แต่เมื่อทดลองทำแล้ว 1-2 ท่า และประสบผลสำเร็จถึงจะขยายให้ครอบคลุมทุกๆท่าในแหลมฉบัง
ด้านนางสิริมา กล่าวว่า ข้อเสนอของผู้ประกอบการจะนำไปพิจารณาในการพัฒนาระบบจองคิวรถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในระยะนี้ ยังจำเป็นต้องใช้ระบบเดิมไปก่อน พร้อมรวบรวมข้อคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาระบบให้ดีขึ้นในอนาคต
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังหารือถึงการซ่อมแซมถนนภายในท่าเรือ รวมถึงการก่อสร้างและขยายถนนเพื่อรองรับโครงการท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 3 ระยะที่ 2 ซึ่งเริ่มดำเนินการซ่อมแซมบางส่วนแล้ว และคาดว่าการก่อสร้างในระยะต่อไปอาจส่งผลกระทบกับปัญหาจราจรเพิ่มขึ้น
ปัจจุบันช่องทางเข้า–ออกท่าเรือยังเป็นอีกปัญหาสำคัญ โดยรถบรรทุกสามารถเข้าท่าเรือได้ 16 ช่องทาง แต่มีช่องทางออกเพียง 5 ช่องทาง ส่งผลให้เกิดการจราจรสะสม ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ กองการช่างร่วมกับผู้รับเหมาก่อสร้างถนนโครงการเฟส 3 วางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกัน พร้อมจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการก่อสร้างให้ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการรับทราบอย่างต่อเนื่อง
ส่วนประเด็นการเพิ่มสมดุลช่องทางเข้า–ออก ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหารือกับสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป.