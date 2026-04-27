ขนกันฉ่ำ! ของหนีภาษีจากเขมรเข้าชายแดนจันทบุรี เหิมหนักถึงขั้นตัดรั้วลวดหนามนำของวางให้มดงานรับต่อ

จันทบุรี – ขนกันฉ่ำ! ของหนีภาษีจากเขมรเข้าชายแดนจันทบุรี มีทั้งเหล้า เบียร์ บุหรี่และยาสมุนไพร ทำเป็นขบวนการถึงขั้นเหิมหนักลอบตัดรั้วรวดหนามนำสินค้าวางให้มดงานรับต่อ ส่วนสาวเขมรอีก 2 รายยามใจถึงขั้นขี่ จยย.ทะเบียนไทยข้ามแดน แต่ไม่รอดสายตาทหารพรานนาวิกโยธินจันทบุรี
เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (27 เม.ย.) เจ้าหน้าที่ร้อยทหารพราน นาวิกโยธินร้อย521 (บ้านแหลม) กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรี (กปช.จต.) โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี จันทบุรี นำโดย ร.ท.นุสิธ ศรีมงคล ผู้บังคับกองร้อย ได้สนธิกำลังร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินที่ 2 ที่นำโดย ร.ท.วัชรพล อินใจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี ศุลกากรจังหวัดจันทบุรี ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี และ สภ.บ้านแปลง ควบคุมตัวหญิงชาวกัมพูชา 2 รายพร้อมของกลางเป็นสินค้าหนีภาษี
รายแรกคือ นางรัช อายุ 41 ปี พร้อมของกลางเป็นบุหรี่ต่างประเทศหลายยี่ห้อ อาทิLUXURY 6 แท่ง, GOLD SEAL 1 แท่ง, CAMBO 1 แท่ง และ 235 อีก 1 แท่ง ซุกซ่อนมากับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda สีน้ำเงิน ทะเบียน 1 กค 611 จันทบุรี
ส่วนรายที่สองคือ นางทิม อายุ 40 ปีพร้อมของกลางประกอบด้วย บุหรี่ LUXURY 2 แท่ง, GOLD SEAL 3 แท่ง, FINE 1 แท่ง, IZA 1 แท่ง รวมทั้งสุราแช่ (เบียร์) 2 แพ็ค เครื่องดื่ม BOOSTRONG 18 กระป๋อง และ DAZZ 24 กระป๋อง โดยซุกซ่อนมากับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda สีน้ำเงิน ทะเบียน 1 กข 776 บึงกาฬ
จากการตรวจสอบพบว่าสินค้าไม่ได้มีการเสียภาษี อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 รายพร้อมของกลางส่งให้เจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี และศุลกากร ดำเนินคดีตามกฎหมาย
และยังมีรายงานเพิ่มเติมอีกว่า เมื่อเวลา 03.30 น.วันเดียวกัน เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 2 นำโดย ร.ท.วัชรพล อินใจ ยังได้ร่วมกับกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 526 บ้านบึงชนังล่าง นำโดย ร.ท.ศรุต หอมขุนทด ยังได้ตรวจพบถุงกระสอบสีขาวจำนวน 2 ใบ ถูกวางทิ้งไว้บริเวณริมคลองด่าน ขณะร่วมจัดกำลังออกซุ่มลาดตระเวนในเวลากลางคืนตามแนวชายแดนพื้นที่ ม.4 ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน
เมื่อทำการตรวจสอบพบกระสอบใบที่ 1 บรรจุยาสมุนไพรสำหรับสตรี และกระสอบใบที่ 2 บรรจุอาหารประเภทแหนม โดยสินค้าทั้งหมดมีฉลากภาษากัมพูชา คาดว่าเป็นสินค้าที่ลักลอบนำเข้ามาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านผ่านช่องทางธรรมชาติ
และยังพบว่ากลุ่มผู้ลักลอบได้ตัดลวดหนามแนวป้องกันชายแดนเพื่อลำเลียงสิ่งของเข้ามา แต่เมื่อไหวตัวทันจึงพากันหลบหนีข้ามคลองกลับไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถจับกุมตัวผู้กระทำผิดได้ ภายหลังการตรวจยึดของหนีภาษีดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมดพร้อมประสานเจ้าหน้าที่ศุลกากรจังหวัดจันทบุรีเข้าดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนและเฝ้าระวังตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายเข้าสู่ประเทศ