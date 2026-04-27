ทะลักไม่หยุดแรงงานเขมรลอบเข้าไทย นย.จันทบุรี รวบได้อีก 8 รายสารภาพนายจ้างไทยจ่ายค่านำพาให้หัวละ 3,500บาท

จันทบุรี - ทะลักไม่หยุดแรงงานเขมรลอบเข้าไทยหวังกลับทำงานในสวนผลไม้ อ.มะขาม จ.จันทบุรี ล่าสุด นย.จันทบุรี รวบได้อีก 8 รายบริเวณชายแดนโป่งน้ำร้อน สารภาพทำงานให้นายจ้างนาน 10ปี เพิ่งกลับไปเยี่ยมบ้านช่วงปีใหม่ นายจ้างจ่ายค่าหัวให้รายละ 3,500บาท จ้างผู้นำพาส่งชายแดน
เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ (27 เม.ย.) เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 542 (บ้านเนินดินแดง) ฐานปฏิบัติการบ้านโอ่ง อ.โป่งน้ำร้อน กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรี (กปช.จต.) โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ชค.ทพ.นย.4) ได้ควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัย 8 รายที่พากันเดินข้ามแดนจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาในพิกัดชายแดนซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ พบเป็นชาย 2 คน และหญิง 6 คน ทั้งหมดเป็นชาวกัมพูชา
ส่วนผู้นำพาที่แต่งกายคล้ายทหารกัมพูชา ได้อาศัยความชำนาญพื้นที่วิ่งหลบหนีข้ามกลับไปยังฝั่งประเทศกัมพูชาได้
จากการตรวจสอบทั้งหมดไม่มีเอกสารแสดงตน แต่ให้การสอดคล้องกันว่าเคยเดินทางเข้ามาทำงานในสวนผลไม้ อ.มะขาม จ.จันทบุรี เป็นเวลานานกว่า 10 ปีและได้เดินทางกลับประเทศในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ซึ่งในครั้งนี้ได้พยายามลักลอบกลับเข้ามาทำงานกับนายจ้างเดิมอีกครั้ง และนายจ้างชาวไทย เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างรถจักรยานยนต์ให้มาส่งที่บริเวณหมู่บ้านกุมเรียง ใกล้หลักเขตแดนที่ 58 รายละ 3,500 บาทให้
หลังการจับกุม เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านแปลง และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายก่อนผลักดันออกนอกประเทศต่อไป
ทั้งนี้ การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565 อย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิหรือศักดิ์ศรีของผู้ถูกควบคุมตัวแต่อย่างใด และผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย