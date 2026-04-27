(คลิป)ส่อเป็นโจรต่างชาติ! ตร.เร่งล่า 2 ไอ้โม่งปล้นร้านทองโคราช พบก้นบุหรี่จีน-ถุงอาหารทิ้งริมสะพานลำมูล

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - ตำรวจเร่งไล่ล่าสองไอ้โม่งปล้นร้านทองที่ด่านเกวียน อ.โชคชัย โคราช กวาดแหวนกว่า 30 วงหนีลอยนวล พบก้นบุหรี่ยี่ห้อจีนพร้อมซอง-ถุงอาหารทิ้งริมสะพานลำมูล หลังชาวบ้านแจ้งรถต้องสงสัยมาจอดจุดดังกล่าว ตร.ตั้งข้อสงสัยโจรชิงทองอาจเป็นชาวต่างชาติ ด้านพลเมืองดีขับรถไล่ตาม คนร้ายมุ่งหน้าไปทาง อ.โชคชัย
วันนี้ (27 เม.ย. 69) ความคืบหน้าเหตุสอฝคนร้ายก่อเหตุใช้อาวุธปืนบุกชิงทรัพย์ ภายในร้านทองเยาวราช กรุงเทพ ด่านเกวียน ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเวลา 10.21 น. วันนี้ กวาดแหวนทองไปได้กว่า 30 วง ซึ่งหลังเกิดเหตุคนร้ายได้ขับรถยนต์เก๋งหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
จากการสอบสวนเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โชคชัย ทราบว่าคนร้ายเป็นชาย 2 คน สวมหมวกไอ้โม่งสีดำ สวมเสื้อแขนยาวสีดำ และกางเกงขาสั้นทั้งคู่ โดยมีอาวุธปืนพกสั้นติดตัว และได้ใช้อาวุธลักษณะคล้ายค้อนทุบตู้กระจกภายในร้านทองหลายตู้จนแตกเสียหาย ก่อนกวาดเอาแหวนทองคำไปประมาณ 20-30 วง มูลค่าเบื้องต้นราว 300,000-400,000 บาท แล้วรีบหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็ว
นายศุภสิน จิรวงศ์ไพศาล อายุ 74 ปี เจ้าของร้านทอง เปิดเผยว่า คนร้ายมีท่าทีค่อนข้างนิ่ง ไม่แสดงอาการลุกลี้ลุกลน ลักษณะคล้ายมืออาชีพ โดยหลังได้ทองแล้วก็รีบเดินออกจากร้านไปขึ้นรถเก๋ง และขับหลบหนีทันที ทำให้พนักงานภายในร้านต่างตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุอุกอาจเช่นนี้ในพื้นที่
ล่าสุดเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน พร้อมชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสะพานลำมูล ตำบลด่านเกวียน หลังมีชาวบ้านแจ้งว่าพบรถต้องสงสัยมาจอดอยู่ใกล้บริเวณดังกล่าว โดยที่เกิดเหตุพบรอยล้อรถยนต์ ร่องรอยก้นบุหรี่ที่ระบุยี่ห้อเป็นของประเทศจีน รวมถึงถุงบรรจุอาหารจากร้านสะดวกซื้อ คาดว่าอาจเป็นสิ่งของที่คนร้ายทิ้งไว้ ทำให้เจ้าหน้าที่ฯ ตั้งข้อสงสัยว่าผู้ก่อเหตุอาจเป็นชาวต่างชาติ อย่างไรก็ตามยังต้องรอผลตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
จากการสอบถาม นายฐิติวัฒน์ บกกระโทก อายุ 18 ปี ผู้เห็นเหตุการณ์ ให้ข้อมูลว่า เมื่อช่วงเวลาประมาณ 21.00 น.ของคืนที่ผ่านมาพบรถเก๋งต้องสงสัยจอดอยู่ในซอยข้างป่า โดยเปิดไฟหรี่ไว้และเปิดกระจกด้านหนึ่งก่อนจะขับผ่านไป ซึ่งในขณะนั้นไม่ได้เอะใจ กระทั่งช่วงเช้าทราบข่าวว่าเป็นรถที่ใช้ก่อเหตุชิงทอง จึงรู้สึกตกใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก
ด้าน นายวีระศักดิ์ กุ้งมะเริง อายุ 52 ปี ชาวบ้านที่ขับรถตามคนร้าย เปิดเผยว่า ในนาทีนั้นไม่ได้คิดว่าจะได้รับอันตราย รู้แค่ว่ามีคนร้ายก่อเหตุชิงทอง 2 คนขับรถเก๋งหนีออกไป จึงได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกติดตามเพื่อต้องการที่จะดูแผ่นป้ายทะเบียนแต่ก็มองไม่ชัด ก่อนจะขี่ตามไประยะทางประมาณ 300 เมตร ซึ่งคนร้ายขับรถมุ่งหน้าไปทางอำเภอโชคชัย จึงตั้งสติแล้วหยุดรถ เพราะกลัวว่ามันจะเปิดรถลงมายิงจึงไม่อยากจะเสี่ยง
ในขณะที่ พ.ต.อ.อโณทัย จินดามณี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ได้รับคำสั่งจาก พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ พรหมทา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ให้ระดมกำลังชุดสืบสวนออกติดตามไล่ล่าคนร้ายทั้ง 2 คนอย่างเร่งด่วนเนื่องจากเป็นคดีอุกอาจที่ได้รับความสนใจจากประชาชนและสื่อมวลชน โดยขณะนี้เชื่อว่าคนร้ายยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆ ที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนี เพื่อนำไปสู่การติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป