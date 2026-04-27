(คลิป) 2 คนร้ายสวมไอ้โม่ง ควงปืนบุกปล้นร้านทองโคราช กวาดแหวนทองกว่า 30 วง ซิ่งเก๋งยาริสหลบหนี

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - เผยคลิปนาทีก่อเหตุ 2 คนร้ายสวมไอ้โม่ง กางเกงขาสั้น ควงปืนบุกปล้นร้านทองเยาวราช ด่านเกวียน อ.โชคชัย โคราช ทุบตู้กระจก กวาดแหวนทองไปกว่า 30 วง ซิ่งเก๋งยาริสหลบหนีลอยนวล มุ่งหน้าสี่แยกโชคชัย ตำรวจเร่งไล่ล่า
วันนี้ (27 เม.ย. 69) เวลา 10.21 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ได้รับแจ้งเหตุคนร้ายก่อเหตุใช้อาวุธปืนชิงทรัพย์ภายในร้านทอง ร้านทองเยาวราชกรุงเทพฯ ด่านเกวียน ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยหลังเกิดเหตุคนร้ายได้หลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าคนร้ายเป็นชาย 2 คน สวมหมวกไอ้โม่ง สวมเสื้อแขนยาวสีดำ และกางเกงขาสั้นทั้งคู่ โดยมีอาวุธปืนพกสั้นติดตัว ได้ใช้อาวุธของแข็งทุบตู้กระจกภายในร้านทองหลายตู้จนแตกเสียหาย ก่อนกวาดเอาแหวนทองคำไปกว่า 30 วง แล้วรีบหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุ
หลังลงมือก่อเหตุคนร้ายได้ขับรถยนต์เก๋งสีขาว ยี่ห้อ Toyota Yaris โดยใช้แผ่นป้ายทะเบียนปิดอำพราง หลบหนีมุ่งหน้าไปทางแยกโชคชัย ขณะที่ผู้แจ้งเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์ติดตามไปในระยะหนึ่ง ก่อนแจ้งเจ้าหน้าที่ให้สกัดจับ แต่ก็หนีได้ลอยนวล
ด้าน นางภิญาพร กุ้งมะเริง อายุ 57 ปี แม่ค้าขายข้าวมันไก่ ซึ่งอยู่บริเวณใกล้จุดเกิดเหตุ เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุพบชายขับรถยนต์มาจอดหน้าร้าน จากนั้นได้เดินเข้าไปภายในร้านทอง ก่อนจะก่อเหตุอย่างรวดเร็ว และหลังจากก่อเหตุเสร็จชายคนดังกล่าวได้รีบเดินกลับมาขึ้นรถแล้วขับหลบหนีออกไปทันที
นางภิญาพรกล่าวอีกว่า ตนรู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก ไม่คิดว่าจะได้เห็นเหตุการณ์ลักษณะนี้ต่อหน้าต่อตา เนื่องจากปกติบริเวณดังกล่าวเป็นย่านชุมชนและมีประชาชนสัญจรไปมาอยู่ตลอดเวลา
เบื้องต้นยังไม่ทราบน้ำหนักและมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกชิงไปอย่างชัดเจน ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุอย่างละเอียด พร้อมเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป