ตร.หนองขามแจ้ง 6 ข้อหาหนัก หนุ่ม LGBTQ ล่วงละเมิดเด็กชายกว่า 10 ราย

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ตำรวจ สภ.หนองขาม แจ้งข้อกล่าวหาหนักชายต้องสงสัยล่วงละเมิดเด็กชายหลายราย ขณะเจ้าตัวยังให้การปฏิเสธ ด้านเจ้าหน้าที่เดินหน้ารวบรวมหลักฐาน ย้ำดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด
จากกรณี นางสาวสุ (นามสมมติ) อายุ47 ปี ผู้ปกครองของเด็กชายเอ (นามสมมติ) อายุ13 ปี ได้ร้องทุกข์ว่า ลูกชายถูกนายกิตติ อายุ35 ปี หนุ่มLGBTQ ล่วงละเมิดทางเพศ หลังจากเกิดเหตุจึงได้พาลูกชายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแหลมฉบังและแจ้งความเอาไว้กับทางพนักงานสอบสวน สภ.หนองขาม เรื่องกลับเงียบหายไปนายนับปี ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้( 27 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าในกรณีดังกล่าว ที่ สภ.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พบเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ได้พากลุ่มเด็กผู้เสียหาย กว่า 10 คน เข้าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแหลมฉบัง พร้อมเข้าพบ พ.ต.อ.คมกริช มั่นจิตต์ ผกก.สภ.หนองขาม เพิ่มสอบปากคำเพิ่มเติม พร้อมกับเจ้าหน้าที่
พ.ต.อ.คมกริช มั่นจิตต์ ผกก.สภ.หนองขาม กล่าวว่า เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวม หลักฐานเพิ่มเติม ยืนยันดำเนินการตามข้อกฎหมายอย่างแน่นอน โดยตั้งข้อกล่าวหาผู้ก่อเหตุ พรากเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดา มารดา ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล เพื่อหากำไร หรือเพื่อการอนาจาร" "พาเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี ไปเพื่อการอนาจาร แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม""กระทำชำเราเด็กอายุไม่เกินสิบสามปี ซึ่งไม่ใช่ภรรยา
โดยเด็กนั้นจะยิมยอมหรือไม่ก็ตาม" "กระทำอนาจารเด็กอายุไม่เกินสิบสามปี โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม" "ทำร้ายร่างกายผู้อื่นไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย หรือจิตใจ" และ "ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการหรือไม่กระทำการ หรือจำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจ"
ในขณะที่ทางด้านผู้ก่อเหตุ กลับคำให้การปฏิเสธ แต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อ จึงได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป