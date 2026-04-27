กวดวิชาแก่นวิทย์ประกาศความสำเร็จสอนกวดวิชา รุ่นที่ 31 สอบเข้า ม.1-ม.4 โรงเรียนดังได้เกือบ 400 คน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - โรงเรียนกวดวิชาแก่นวิทย์จัดงานวันประกาศความสำเร็จ รุ่นที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2568 ภายใต้แนวคิด “ปลูกปัญญาอนาคต” เผยผลสัมฤทธิ์ปีนี้นักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ได้รวม 395 คน หรือร้อยละ 98 ตอกย้ำคุณภาพการเรียนการสอนที่ต่อเนื่องยาวนานกว่า 30 ปี
วันนี้ (27เม.ย.) เวลา 11.00 น. ที่โรงเรียนกวดวิชาแก่นวิทย์ (K.W. Center) จ.ขอนแก่นได้มีการจัดกิจกรรม “วันประกาศความสำเร็จ รุ่นที่ 31” แสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักเรียนที่เรียนกวดวิชากับทางสถาบัน สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2569 ได้ตามเป้าหมาย
ผศ.ดร.กนกอร บุญมี ผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชาแก่นวิทย์ หรือ K.W.Center กล่าวถึงผลสัมฤทธิ์จากการจัดคอร์สกวดวิชาติวเข้มเพื่อสอบแข่งขันเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในปีการศึกษา 2569 เป็นไปตามเป้าหมาย คือสามารถสอบเข้าเรียนได้มากถึงร้อละ 98 โดยมีนักเรียนสามารถสอบเข้าเรียนได้รวมทั้งสิ้น 395 คน แบ่งเป็นการสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้น ม.1 จำนวน 275 คน แบ่งเป็นห้องเรียนโครงการพิเศษ 136 คน และ ห้อง Premium/พลังสิบ/Gold อีก 139 คน ขณะที่การสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้น ม.4 มีจำนวน 120 คน ครอบคลุมโรงเรียนชั้นนำหลายแห่ง ทั้งขอนแก่นวิทยายน แก่นนครวิทยาลัย กัลยาณวัตรฯลฯ
นอกจากนี้ ยังมีนักเรียนที่สร้างผลงานการสอบเรียนต่อที่โดดเด่น อาทิ ด.ช.ธนบดี โสดาสร้อย สอบติดทุกโรงเรียนที่สมัครสอบ และเลือกเรียนโปรแกรม EP โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ด.ช.ตฤณภัทร ชินาธิปชานนท์ สอบติดห้องเรียนพิเศษ Gifted และ ด.ช.สิรวิชญ์ คำหาญสุนทร ที่สอบติดโครงการ วมว.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดีเกรดเฉลี่ย 4.00 และรางวัลพัฒนาศักยภาพจากคอร์สภาคฤดูร้อนอีกจำนวนมาก
ผศ.ดร.กนกอรกล่าวอีกว่า การจัดงานครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จของสถาบันกวดวิชาแก่นวิทย์ ที่มุ่งมั่นสร้างพื้นฐานความรู้และทักษะให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและภาคอีสาน เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จทางการศึกษาและอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ โรงเรียนแก่นวิทย์ยึดหลักปรัชญา “ปลูกปัญญาอนาคต (Growing Future Wisdom)” ในการจัดการศึกษา โดยเปิดสอนเสริมหลักสูตรตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มากว่า 30 ปี มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ผ่านหลักสูตร “ปลูกปัญญานำพาความสำเร็จ” และ “เตรียมพร้อมอนาคต”
“เราไม่ได้มุ่งเน้นการสอนเฉพาะวิชาการ เราสอนเสริมทักษะด้านอื่นๆควบคู่ไปด้วย ทั้งเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม การปรับตัวให้อยู่กับสังคมอย่างมีความสุข เพราะการเรียนในระดับที่สูงขึ้น อย่างชั้นมัธยมน้องๆต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นที่มาจากต่างโรงเรียน นี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจส่งลูกหลานมาเรียนกวดวิชากับแก่นวิทย์แทนที่จะเลือกเรียนออนไลน์อยู่กับบ้าน ซึ่งจะได้แต่ความรู้วิชาการอย่างเดียว” ผศ.ดร.กนกอรกล่าว
ด.ช.ธนบดี โสดาสร้อย สอบติดทุกโรงเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกและเลือกเรียนโปรแกรม EP โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กล่าวว่าต้องขอขอบคุณโรงเรียนกวดวิชาแก่นวิทย์ที่สอนเสริมให้ตนมีความเข้าใจในเนื้อหาแต่ละวิชามากขึ้น คุณครูแต่ละท่านสอนดีมาก ไม่เข้าใจโจทย์คำถามวิชาอะไรก็ตาม คุณครูอธิบายให้เข้าใจได้หมดเลย ส่วนเคล็ดลับการเรียนให้เก่งนั้น ไม่มีอะไรมาก ตั้งใจเรียนในห้องและหมั่นทบทวนเนื้อหาแต่ละวิชาอย่างสม่ำเสมอ
ขณะที่ ด.ช.สิรวิชญ์ คำหาญสุนทร สอบติดชั้น ม.4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นในโครงการ วมว.หรือห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นบอกว่า ตนก็สอบติดทุกโรงเรียนที่สมัครสอบ แต่เลือกเรียนโครงการ วมว.เพราะชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ตนเรียนกวดวิชากับโรงเรียนแก่นวิทย์ตั้งแต่ระดับประถมต่อเนื่องจนถึงชั้นมัธยมต้น คุณครูที่นี่สอนดีมาก
“นอกจากสอนเนื้อหาแต่ละวิชาได้อย่างเข้าใจแล้ว ยังจัดหาข้อสอบตะลุยโจทย์มาให้นักเรียนทำอย่างสม่ำเสมอ เป็นการฝึกทำโจทย์ข้อสอบเสมือนสอบจริง ทำให้ตอนสอบแข่งขันเข้าเรียนจริงเราไม่กดดัน ทำข้อสอบได้มาก ต้องขอบพระคุณคุณครูแก่นวิทย์มากๆ” ด.ช.สิรวิชญ์กล่าวทิ้งท้าย