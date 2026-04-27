(คลิป)เดือดร้อนมาร่วม 10 ปี! ชาวบ้านโคราชชูป้ายประท้วงหน้าย่าโม ทวงคืน “ทางสาธารณะ” ถูกออกโฉนดฮุบปิดกั้น เข้า-ออกไม่ได้ ไร้แก้ไข

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - ชาวบ้านภูหลวง อ.ปักธงชัย โคราช สุดทนรวมตัวชูป้ายประท้วงร้องขอความเป็นธรรมหน้า “ย่าโม” ทวงคืน “ซอยขนมจีน” ทางสาธารณะถูกออกโฉนดบวมรุกล้ำทับปิดกั้นโดยสิ้นเชิง เดือดร้อนสัญจรเข้า-ออกไม่ได้มาเกือบ 10 ปี ร้องหน่วยงานรัฐ ทั้ง ป.ป.ท.และ ป.ป.ช. มีหนังสือถึงผู้ว่าฯ ให้แก้ไขปัญหาแต่ยังเงียบ ชาวบ้านต้องลงขันเช่าที่ดินเป็นทางเข้าออกชั่วคราว พร้อมฟ้องศาลปกครอง
เช้าวันนี้ ( 27 เม.ย. 69 ) ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นายจักรกฤษณ์ เถาว์แล แกนนำชาวบ้านตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยชาวบ้านกว่า 20 คน รวมตัวถือป้ายข้อความ “คืนทางสาธารณะให้ชาวบ้าน”, “ซอยขนมจีนถูกปิดด้วยที่ดิน ภบท.5”, “กำแพงรุกล้ำที่ดินทางสาธารณะ”, “ออกโฉนด น.ส.3 เกินจริง 30 ตร.ว.” และ “ชาวบ้านเดือดร้อน เข้า-ออกไม่ได้” มาเรียกร้องความเป็นธรรม พร้อมเตรียมนำเอกสารหลักฐานยื่นต่อสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตามความคืบหน้าคดี
นายจักรกฤษณ์ เถาว์แล แกนนำชาวบ้าน เปิดเผยว่า เดิมชาวบ้านหมู่ที่ 4 ตำบลภูหลวง ใช้ประโยชน์สัญจรในเส้นทาง “ซอยขนมจีน” ซึ่งเป็นทางสาธารณประโยชน์สำหรับเข้า-ออกพื้นที่เกษตรกรรมมายาวนาน แต่ต่อมาปี พ.ศ. 2553 มีการรับรองแนวเขตที่ดิน จนนำที่ดิน น.ส.3 เดิมเนื้อที่ 3 งาน 38 ตารางวา ไปออกเป็นโฉนด เลขที่ 71840 ในนาม นางดวงรัตน์ อินทรศร โดยมีเนื้อที่เพิ่มขึ้นเป็น 3 งาน 68 ตารางวา ซึ่งส่วนที่เพิ่มขึ้น 30 ตารางวา ได้รุกล้ำทับเส้นทางสาธารณะดังกล่าว และยังพบว่าที่ดิน ภ.บ.ท.5 ของบุคคลอีกราย ได้รุกล้ำเข้ามาบรรจบกับพื้นที่ดังกล่าว ส่งผลให้เส้นทาง “ซอยขนมจีน” ถูกปิดกั้นโดยสิ้นเชิง ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถใช้เส้นทางเข้า-ออกพื้นที่เกษตรกรรมได้
ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน กระทั่งสำนักงาน ป.ป.ท.ส่งเรื่องต่อให้สำนักงาน ป.ป.ช. และล่าสุดเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2569 สำนักงาน ป.ป.ช.ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการแก้ไขปัญหา ส่งผลให้ชาวบ้านต้องได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องจากการปิดกั้นเส้นทางดังกล่าว
ชาวบ้านไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ทำกินได้ ต้องรวบรวมเงินกันเองเพื่อเช่าทางผ่านที่ดินเอกชนรายอื่นเป็นการชั่วคราว ส่งผลให้มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังต้องร่วมกันระดมทุนเพื่อดำเนินคดีเรียกร้องความเป็นธรรมด้วย ซึ่งกลุ่มชาวบ้านได้ฟ้องต่อศาลปกครอง ยื่นคำร้องขอให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว เปิดเส้นทางสัญจร “ซอยขนมจีน” เนื่องจากขณะนี้ใกล้เข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลเพาะปลูก มีความจำเป็นต้องใช้เส้นทางดังกล่าวขนส่งอุปกรณ์ทางการเกษตรอย่างเร่งด่วน
อย่างไรก็ตาม กลุ่มชาวบ้านได้ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอน หรือแก้ไขโฉนดที่ดินเลขที่ 71840 ในส่วนที่รุกล้ำทางสาธารณะ จำนวน 30 ตารางวา ให้รื้อถอนสิ่งกีดขวางทั้งหมด เปิดเส้นทางสาธารณะดังกล่าว รวมถึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายจากการขาดประโยชน์และค่าเช่าทางเข้า-ออก พร้อมค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ทั้งนี้ ชาวบ้านอาจดำเนินการฟ้องร้องเพิ่มเติมต่อเทศบาลตำบลภูหลวง และกรมที่ดิน หากยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระยะต่อไป