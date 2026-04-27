ทัวร์ศรีเชียงใหม่-กรุงเทพฯ ชนท้ายรถพ่วงแยกท่าพระขอนแก่น บาดเจ็บระนาวกว่า 27 ราย

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - เกิดอุบัติเหตุรถทัวร์ศรีเชียงใหม่-กรุงเทพฯ ชนท้ายรถพ่วงบรรทุกหิน ใกล้แยกท่าพระ ขอนแก่น เหตุรถพ่วงเปลี่ยนเลนกะทันหัน ทำให้รถทัวร์เบรกไม่อยู่ชนท้ายรถพ่วงอย่างจัง มีผู้บาดเจ็บรวมกว่า 27 ราย กระจายส่งรักษาตัวโรงพยาบาลใกล้จุดเกิดเหตุ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 23.10 น. ของวันที่ 26 เม.ย.ที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุรถทัวร์โดยสารชนท้ายรถบรรทุก บริเวณถนนมิตรภาพขาขึ้น ใกล้แยกท่าพระ-โกสุม ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น เจ้าหน้าที่กู้ชีพและเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายหน่วยงานต้องช่วยกันลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บออกจากรถทัวร์โดยสาร สายศรีเชียงใหม่-กรุงเทพมหานคร หมายเลขทะเบียน 15-9658 กรุงเทพมหานคร หมายเลขข้างรถ ม4พ 9935 หลังประสบอุบัติเหตุชนท้ายรถบบรรทุกพ่วง 18 ล้อที่บรรทุกหินมาเต็มพ่วง
ทำให้รถทัวร์ฝั่งคนขับได้รับความเสียหายพังยับ เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันลำเลียงผู้บาดเจ็บออกมาจากรถทัวร์นำตัวส่งโรงพยาบาล โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 27 คน กระจายส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น, โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลสิรินธร ส่วน 22 ราย ไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาล
จากการสอบสวนทราบว่ารถทัวร์โดยสารคันดังกล่าวได้รับผู้โดยสารต้นทางที่อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ไปส่งผู้โดยสารปลายทางที่กรุงเทพมหานคร ก่อนเกิดเหตุได้รับผู้โดยสารที่สถานีขนส่งแห่งที่ 3 ขอนแก่น โดยมีผู้โดยสารและพนักงานบนรถรวม 49 คน
เมื่อรถโดยสารขับมาถึงที่เกิดเหตุ รถบรรทุกพ่วงได้เปลี่ยนเลนกะทันหัน ทำให้รถทัวร์โดยสารที่มาเลนขวาเบรกไม่ทัน จึงพุ่งชนท้ายเข้าอย่างจัง ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว ส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ ตำรวจ สภ.ท่าพระจะได้มีการสอบสวนสาเหตุที่แท้จริงต่อไป