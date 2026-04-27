กลุ่มทุนไทย-จีน ผนึกกำลังเดินหน้าพัฒนาแลนด์มาร์กใหม่ด้านศิลปวัฒนธรรมในเมืองพัทยา

ศูนย์ข่าวศรีราชา- กลุ่มทุนไทย-จีนผนึกกำลังเดินหน้าสร้างแลนด์มาร์กใหม่ด้านศิลปวัฒนธรรมในเมืองพัทยา จ.ชลบุรี หวังดึงนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่หนุนเศรษฐกิจยั่งยืน
จากกรณีที่ นายสกน ผลลูกอินทร์ ประธานที่ปรึกษาบริษัท Chonburi Developments Company Limited พร้อมด้วย นายนคร ผลลูกอินทร์ กรรมการบริหาร ได้นำคณะเดินทางไปยังเมืองหางโจวและนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือร่วมกับคณะผู้บริหารบริษัท Songcheng Holding (Thailand) Company Limited Chonburi Developments Company Limited และให้คำปรึกษาด้านการลงทุนโครงการสถานแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย-จีนในพื้นที่ จ.ชลบุรีและเมืองพัทยา ระหว่างวันที่ 25-29 เม.ย. 2569 ที่ผ่านมานั้น
วันนี้ (27 เม.ย.) นายสกน ผลลูกอินทร์ ประธานที่ปรึกษาบริษัท Chonburi Developments Company Limited ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเมืองพัทยา โดยเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการบริหารจัดการ พัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
โดยที่ประชุมยังได้หารือถึงแนวทางสนับสนุนกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนและสินค้า OTOP ของประชาชนในพื้นที่ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ และการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับเมืองพัทยาในฐานะจุดหมายปลายทางการลงทุนของต่างชาติ
นายสกน ยังบอกอีกว่าโครงการนี้มีเป้าหมายหลักที่การมุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ในลักษณะ “บ้านพี่เมืองน้อง” ระหว่างรัฐบาลเมืองหางโจว และจังหวัดชลบุรี เพื่อผลักดันความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในระยะยาว ซึ่งหลังจากนี้ยังจะต้องมีการพูดคุยในรายละเอียดต่างๆ ร่วมกันอีกอย่างต่อเนื่องเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานที่ยั่งยืน
และในโอกาสครบรอบ 30 ปีของบริษัท Songcheng Holding (Thailand) Company Limited ในปี 2569 คณะผู้เข้าร่วมยังได้เยี่ยมชมการแสดงโชว์รอบพิเศษ รวมถึงพื้นที่เชิงพาณิชย์ อาทิ โซนจัดแสดงสินค้า สวนสนุก และถนนคนเดิน ณ สำนักงานใหญ่เมืองหางโจว เพื่อนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงการในประเทศไทยอีกด้วย