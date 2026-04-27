ผอ.สำนักพุทธฯ เผยพินัยกรรมสรีระสังขาร “ครูบาหยัด-เกจิดังลำปาง” ยังไม่สมบูรณ์ ชี้ควรจัดการถึงขั้น “ปลงศพ”!

ลำปาง - ผอ.สำนักพุทธลำปางเผย..ยังไม่เห็นพินัยกรรมที่สมบูรณ์ของ “ครูบาหยัด” หลังทนาย-ทีมงานอาศรมดังเชียงใหม่อ้างถึง หวังเคลื่อนย้ายสรีระสังขารครูบาดังลำปางออกจากวัด ชี้ผู้รับพินัยกรรมถ้าทำไม่ถึงขั้น “ปลงศพ” ส่อไม่เป็นไปตามพินัยกรรม
ความคืบหน้ากรณีชาวบ้านวัดแม่พริกบน ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง 3 หมู่บ้าน ที่เลื่อมใสศรัทธา พระครูวิธานพัฒนาภรณ์ (ครูบาประหยัด อคฺคเตโช) หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “ครูบาหยัด” เกจิอาจารย์ชื่อดังของลำปาง รวมตัวคัดค้านทีมงานครูบาตรัยเทพ จันทวัณโณ อาศรมพรหมธาดาพุทธาสถาน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ อ้างพินัยกรรม เคลื่อนย้ายสรีระสังขารครูบาฯที่อยู่ในโลงแก้วออกจากวัด เมื่อวันที่ 24 เม.ย.ที่ผ่านมา จนเกิดชุลมุนกันหน้าวัด
เนื่องจากชาวบ้านไม่ยอมให้เข้าไปในตัววัดและไม่ยอมให้มีการเคลื่อนย้ายสรีระครูบาออกไปจากวัดโดยเด็ดขาด แม้ว่าทางฝ่ายครูบาตรัยเทพ จันทวัณโณ อาศรมพรหมธาดาพุทธาสถาน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ จะให้ทนายนำพินัยกรรมซึ่งระบุว่าครูบาหยัดได้เซ็นชื่อและปั๊มลายนิ้วมือไว้ด้วยก็ตาม ซึ่งชาวบ้านไม่เชื่อว่าเจตนารมณ์ของครูบาจะเป็นเช่นนั้น เพราะชาวบ้านในพื้นที่รักศรัทธาในตัวครูบามากและท่านเคยลั่นวาจาไว้ว่าจะขอตายที่วัดแห่งนี้ แม้ที่ผ่านมาทางครูบาตรัยเทพจะเคยเข้ามาช่วยเหลือทางวัดในบางส่วน รวมถึงการบริจาครถหรือสิ่งของอื่นๆ ให้กับทางวัดและทางครูบาหยัดก็ตาม แต่ชาวบ้านเห็นว่าไม่สมควรที่จะนำสรีระครูบาไปจากวัดเพราะท่านคือเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้
ล่าสุดวันนี้ (27 เม.ย. 69) พระจันทร์คำ จารุวฺโส อายุ 51 ปี รักษาการเจ้าอาวาสวัดแม่พริกบน พร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านและทนายความ ได้เข้าพบนายคนึงกิจ พรหมนุชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เพื่อให้ข้อมูลและปรึกษาด้านข้อกฎหมายต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการสรีระของครูบาหยัดหลังฝ่ายครูบาตรัยเทพอ้างเป็นผู้รับพินัยกรรม
นายคนึงกิจ พรหมนุชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยว่า พระผู้ใหญ่ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ ชาวบ้านก็อยากจัดการสรีระสังขารของท่านให้ถึงที่สุด คือการปลงศพ การที่ผู้รับพินัยกรรม แม้จะบอกว่าให้จัดการ แต่ต้องจัดการให้ถึงที่สุด ถึงจะถือว่าจัดการตามพินัยกรรม แต่หากแผนการจัดการไม่ถึงขั้นปลงศพ ก็อาจจะไม่เป็นไปตามพินัยกรรม ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักพระธรรม ซึ่งเบื้องต้นเท่าที่ดูพินัยกรรมอาจจะไม่สมบูรณ์ ขณะนี้ก็ยังรอฉบับสมบูรณ์อยู่
“อยากฝากถึงทนายความของฝั่งที่จะนำสรีระครูบาฯ ออกจากวัด ควรให้คำปรึกษาข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และถูกจารีตประเพณีด้วย เพราะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ผิดจริยธรรมของทนายความได้ การดำเนินการอย่างไรก็ควรนัดประชุมวัดและศรัทธาและส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง”
ทั้งนี้ ตามมาตรา 10 ห้ามมิให้ผู้ใดเก็บ ฝัง หรือเผาศพในสถานที่อื่น นอกจากในสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน หรือเก็บศพในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือเคหสถานเป็นการชั่วคราว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในกรณีที่สถานที่อื่นตามวรรคหนึ่งอยู่ในเขตจังหวัด ซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาลเขตสุขาภิบาลและเมืองพัทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบหมายให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือกำนันแห่งท้องที่เป็นผู้อนุญาตแทนได้