หวิดสลดหมู่! กระบะบรรทุกคนงานหักหลบ จยย.ตัดหน้า พลิกคว่ำหลายตลบล้อชี้ฟ้า เจ็บ 6 ราย

อุทัยธานี - เกิดอุบัติเหตุอุทาหรณ์หวิดสลดหมู่..กระบะบรรทุกคนงานไปก่อสร้าง เจอ จยย.ออกจากซอยตัดหน้ากะทันหัน หักหลบไม่ทันจนเฉี่ยวชน ก่อนเสียหลักพลิกคว่ำหลายตลบแล้วหงายท้องล้อชี้ฟ้า เจ็บ 6 ราย บางส่วนติดในรถต้องงัดช่วยกันระทึก
วันนี้ (27 เม.ย. 69) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ทัพทันรับแจ้งเกิดอุบัติเหตุหมู่รถกระบะเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย และมีผู้ติดอยู่ภายในรถ บนถนนสายทัพทัน-ตลุกดู่ มุ่งหน้าเขาปฐวี บริเวณบ้านกกไม้แดง หมู่ 6 ตำบลหนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี จึงประสานหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลทัพทัน และอาสาสมัครกู้ภัยอุทัยธานี เร่งเข้าตรวจสอบช่วยเหลือ
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะนิสสัน บิ๊กเอ็ม สีบรอนซ์เทา พลิกคว่ำจนหงายท้อง ล้อชี้ฟ้า สภาพพังยับเยินจากการพลิกคว่ำหลายตลบ ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ซูเปอร์คัพ สีน้ำเงิน สภาพด้านท้ายพังเสียหาย
เจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือ พบผู้บาดเจ็บ 2 รายที่สามารถออกจากรถได้เอง มีเพียงบาดแผลเล็กน้อย ส่วนอีก 3 รายติดอยู่ภายในรถ ต้องใช้เครื่องมือช่วยนำออกมา โดยเฉพาะคนขับรถกระบะซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัส ถูกนำส่งโรงพยาบาลทัพทันอย่างเร่งด่วน
ขณะที่ผู้ขี่รถจักรยานยนต์ คือ นายสมโภชน์ วงษ์เผือก อายุ 40 ปี มีบาดแผลบริเวณใบหน้า และมีอาการสับสน ก่อนอาการทรุดลง แพทย์จึงส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลอุทัยธานีเพื่อรักษาอย่างเร่งด่วน
จากการสอบถาม นายรังสรรค์ สกุลกรณ์ส่งแก้ว อายุ 26 ปี หนึ่งในผู้โดยสารรถกระบะ เล่าว่า ตนและเพื่อนคนงานรวม 5 คนนั่งมาในรถกระบะที่นายไพรัตน์ อายุ 54 ปี เป็นคนขับ กำลังเดินทางไปทำงานก่อสร้าง เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ มีรถจักรยานยนต์ออกมาจากซอยตัดหน้าอย่างกะทันหัน คนขับรถกระบะพยายามเบรกและหักหลบ แต่ไม่พ้น ทำให้เฉี่ยวชนท้ายรถจักรยานยนต์ก่อนเสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทาง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานโรงพยาบาลทำการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ทั้งสองฝ่าย และจะสอบสวนเพิ่มเติม เพื่อประกอบสำนวนคดีตามกฎหมายต่อไป