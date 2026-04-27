ญาติพามอบตัวแล้ว! เจ้าของร้านมือยิงเพื่อนบ้านดับ-ฟันเมียกับน้องเจ็บ อ้างบันดาลโทสะโดนด่าไม่เลิกปมสิทธิใช้ที่ ส.ส.

ลำปาง - ญาติพาเจ้าของร้านข้าวต้มเลือดหมู-มือยิงเพื่อนบ้านดับ ฟันเมียกับน้องผู้ตายเจ็บ..มอบตัว ตร.แล้ว เจ้าตัวรับบันดาลโทสะโดนถูกด่าหลายครั้ง ผกก.เขลางค์นคร เผยทั้งสองฝ่ายเคยทะเลาะกันมาหลายครั้งปมสิทธิใช้ที่ดิน ส.ส. ก่อนเรื่องลามจนสลด เบื้องต้นตั้งข้อหามือยิงทั้งฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา-พยายามฆ่า-พ.ร.บ.อาวุธปืน
ความคืบหน้ากรณีมีการใช้อาวุธปืนยิงและอาวุธมีดฟันรวม 3 คน บริเวณพื้นที่ร้าน 268 ข้าวต้มเลือดหมู ตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธิน บริเวณร้านอาหารปากทางเข้าบ้านศรีปงชัย อ.เมืองลำปาง เมื่อกลางดึกเวลา 21.20 น.ที่ผ่านมา (26 เม.ย. 69) ซึ่งเป็นเหตุให้นายชัยวุฒิ อายุ 54 ปี เสียชีวิตคาที่-ภรรยาและน้องภรรยา บาดเจ็บ ขณะที่มือยิงคือนายฐา หรืออนุสรณ์ อายุ 62 ปี เจ้าของร้านฯ ที่อยู่ติดกัน ได้ขี่ จยย.หลบหนีไปนั้น
ล่าสุดสายวันนี้ (27 เม.ย. 69) ญาติได้พานายอนุสรณ์ หรือฐา อายุ 62 ปี ผู้ก่อเหตุ เข้ามอบตัวต่อ พ.ต.อ.ภูชิชย์ ตรียัมปราย ผกก.สภ.เขลางค์นคร ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำตัวเข้าห้องสืบสวนทันที
ระหว่างที่นำตัวไปเข้าห้องสืบสวน ผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงสาเหตุของการก่อเหตุดังกล่าว เจ้าตัวยอมรับว่าเคยมีปัญหากันมาก่อนหลายครั้งเพราะอีกฝ่ายชอบมาด่าทอจนสุดทน วานนี้ (26 เม.ย.) ก่อนเกิดเหตุตนกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ อีกฝ่ายถือมีดพากันมาหาเรื่องถึงที่ร้าน ก่อนที่จะกลับไป แต่ยังบ่นด่าไปตลอด ตนจึงทนไม่ไหวเข้ามาเอาปืนแล้วตรงไปที่บ้านแล้วก่อเหตุดังกล่าว ส่วนมีดที่เห็นเป็นของฝ่ายผู้ตาย ซึ่งยื้อแย่งกัน และตนก็แย่งมาได้จึงเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ยอมรับว่าบันดาลโทสะอย่างมาก
ด้าน พ.ต.อ.ภูชิชย์ ตรียัมปราย ผกก.สภ.เขลางค์นคร เปิดเผยว่า สาเหตุมาจากความขัดแย้งกันมานานเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งต่างฝ่ายต่างก็ไม่ใช่เจ้าของที่ทั้งคู่ โดยที่ดังกล่าวเป็นของ ส.ส.ให้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งที่ดินก็มีถนนทางเข้าบ้านคั่นกลาง ซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ใช้ประโยชน์คนละฝั่งแต่ก็มีเรื่องทะเลาะกันมาตลอด
ผู้ต้องหาอ้างว่าเมื่อวานนี้เขารดน้ำตันไม้อยู่และคู่กรณีเข้ามาต่อว่าจึงสุดจะทน โดยอ้างว่าอีกฝ่ายมีอาวุธมีดอยู่และเหมือนจะเข้ามาทำร้าย จึงใช้อาวุธปืนยิง เมื่อยิงเสร็จแล้วก็มีการแย่งอาวุธมีดกันและทำร้ายผู้หญิง ขณะที่ปืนที่ใช้ก่อเหตุนั้นเป็นปืนมีทะเบียน อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริง แต่เบื้องต้นเตรียมแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นเอาไว้ก่อน