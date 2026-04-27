จนท.ตามปิดล้อมหมู่บ้านดังพิษณุโลกค่อนคืน สกัดปาเจโร่ขนไอซ์ล็อตใหญ่ แต่ไร้เงาตัวคน

พิษณุโลก - ตำรวจ ปส.ตามไอซ์ล็อตใหญ่แวะพักหมู่บ้านดังกลางเมืองสองแคว..ก่อนส่งซิก นอภ.ส่งกำลังร่วมปิดล้อมตรวจค้นค่อนคืน เจอไอซ์ 380 กิโลกรัม คารถ SUV ปาเจโร่ แต่ไร้เงาผู้ต้องหา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจปราบปรามยาเสพติด ได้สนธิกำลังเข้าปิดล้อมบ้านชินลาภ หมู่ที่ 9 ตำบลสมอแข อ.เมืองพิษณุโลก (ริมถนนมิตรภาพ) ตั้งแต่ทุ่มเศษ-เที่ยงคืนกว่าที่ผ่านมา(26-27 เม.ย.69) ที่ผ่านมา หลังเจ้าหน้าที่ ตร.ปส.แจ้งว่ารถต้องสงสัยขนยาเสพติดหนีการติดตามเข้าพื้นที่
โดยนายพัชรพล มั่นปาน นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ได้สั่งการให้นายวัฒนา สุราษฏร์มณี ปลัดอำเภอ นางสาวกนกกาญจน์ ทองรัก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลสมอแข ชรบ. หมู่ที่ 9 ตำบลสมอแข พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิประสาทบุญญสถาน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.สกส.บช.ปส. และเจ้าหน้าที่ทหาร นปส.ขกท.ศปก.ทบ.(ขกท.กกล.นเรศวร) ร่วมกันเฝ้าติดตาม
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ปิดล้อมภายในหมู่บ้าน กระทั่งสามารถจับกุม ขบวนการขนยาเสพติด (ยาไอซ์) ยึดของกลางเป็นรถยนต์ ปาเจโร่ บรรทุกไอซ์มาเต็มทั้งบริเวณเบาะนั่ง-ท้ายรถ รวมจำนวน 380 กิโลกรัม ขณะที่คนในรถได้หลบหนีอยู่ในบริเวณหมู่บ้านชินลาภ แต่แม้เจ้าหน้าที่พยายามค้นหา ทั้งปิดล้อมและตรวจค้น รวมทั้งบินโดรนค้นหา กลับไม่พบตัว กระทั่งถึงเวลา 00.00 น. จึงยุติการค้นหา
ล่าสุดตำรวจ.ปส.ได้ยึดของกลางและดำเนินการขยายผลต่อไป