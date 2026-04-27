กระบะเมาขับ! ชนท้ายเก๋งคาไฟแดงพะเยา 2 คันรวด วัดแอลกอฮอล์พุ่ง 272 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

พะเยา - อุทาหรณ์เมาแล้วขับเหมือนไม่เบรก..หนุ่มกระบะพุ่งชนท้ายเก๋งกำลังออกตัวจากแยกไฟแดงแม่ต๋ำ เมืองพะเยา เสียงโครมสนั่น 2 คันรวด ตร.จับวัดแอลกอฮอล์พุ่งเกิน 270 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
เกิดอุบัติเหตุสุดระทึกบริเวณถนนพะเยา-เชียงราย ช่วงสี่แยกไฟแดงแม่ต๋ำ อ.เมืองพะเยา ค่ำคืนที่ผ่านมา (26 เม.ย. 69) เมื่อรถกระบะคนขับอยู่ในอาการมึนเมา พุ่งชนท้ายรถเก๋งที่จอดรอสัญญาณไฟแดงอย่างจัง ส่งผลให้รถเสียหายรวม 3 คัน เสียงดังสนั่นกลางถนน สร้างความตกใจให้ผู้ใช้รถใช้ถนนและชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง
ในที่เกิดเหตุพบรถกระบะยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน 3ฒท 2833 กรุงเทพมหานคร สภาพด้านหน้าพังเสียหาย ฝากระโปรงยุบ ชนอัดติดอยู่ท้ายรถเก๋งโตโยต้า สีบรอนซ์ ทะเบียน 1ขฎ 7800 กรุงเทพมหานคร จนท้ายยุบ เศษชิ้นส่วนรถและกระจกแตกกระจัดกระจายเต็มพื้นถนน
นอกจากนี้ยังพบรถยนต์เก๋งยี่ห้อฮอนด้า สีขาว ทะเบียน กธ 3168 เชียงราย จอดอยู่ห่างออกไป โดยด้านท้ายได้รับความเสียหายเล็กน้อยจากแรงกระแทกต่อเนื่อง
จากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่า รถทั้ง 2 คันกำลังจอดรอสัญญาณไฟแดงอยู่บริเวณสี่แยกดังกล่าว เมื่อสัญญาณไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียวและรถเริ่มเคลื่อนตัว ได้มีรถกระบะคันต้นเหตุขับมาด้วยความเร็ว ก่อนพุ่งชนท้ายรถเก๋งโตโยต้าอย่างแรง จนรถคันดังกล่าวไหลไปกระแทกรถฮอนด้าอีกคัน ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อเนื่อง
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพะเยาได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมควบคุมตัวผู้ขับขี่รถกระบะไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ พบว่ามีปริมาณสูงถึง 272 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหลายเท่า
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ขับขี่ไปยัง สภ.เมืองพะเยาเพื่อเจรจาชดใช้ค่าเสียหายกับคู่กรณี พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาเมาแล้วขับและขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหาย