คาดปมที่จอดรถลาม! เจ้าของร้านข้าวต้มเลือดหมูลำปางคว้าลูกซองยิงเพื่อนบ้านดับ-ฟันเมียกับน้องเจ็บ

ลำปาง - เจ้าของร้านข้าวต้มเลือดหมูปืนโหด..คาดปมเหตุทะเลาะเรื่องที่จอดรถ คว้าลูกซองสั้นยิงเพื่อนบ้านแบบเผาขน กระสุนตัดขั้วหัวใจดับคาที่ ก่อนกลับไปคว้ามีดฟันเมีย-น้องสาวผู้ตายเจ็บอีก 2 ก่อนขี่ จยย.หนีกลางดึก ตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัว
กู้ภัยสว่างนครลำปางได้รับแจ้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกอาวุธปืนยิงและอาวุธมีดฟันรวม 3 คน บริเวณพื้นที่ร้าน 268 ข้าวต้มเลือดหมู ตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธิน อ.เมืองลำปาง จึงรีบเข้าไปตรวจสอบ เมื่อกลางดึกเวลา 21.20 น.ที่ผ่านมา (26 เม.ย. 69) ซึ่งพบว่ามีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 2 คน จึงรีบนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลลำปางเป็นการเร่งด่วน
พร้อมกับได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขลางค์นคร เข้ามาตรวจสอบ จุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกันระหว่างร้านอาหารตามสั่ง 268 ข้างต้มเลือดหมู และมีถนนคั่นกลางเป็นทางเข้าบ้านที่อยู่ใกล้กัน ซึ่งเพิ่งปลูกสร้างใหม่ลักษณะเพิงชั้นเดียว พบศพผู้เสียชีวิตนอนคาอยู่ในบ้านหน้าประตู คือนายชัยวุฒิ อายุ 54 ปี สภาพศพสวมแต่กางเกงขาสั้น ถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองแบบเผาขนบริเวณหน้าอกซ้าย กระสุนตัดขั้วหัวใจทะลุหลังเลือดนองเต็มพื้นและกระเด็นอยู่ที่หน้าประตู
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงใช้เชือกขึงไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณดังกล่าว ก่อนที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้ามาตรวจสอบ และกู้ภัยสว่างนครลำปางได้นำร่างส่งไปชันสุตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาล
ส่วนผู้ก่อเหตุคือนายฐา หรืออนุสรณ์ อายุ 62 ปี เจ้าของร้าน 268 ข้าวต้มเลือดหมูที่อยู่ติดกัน หลังก่อเหตุได้ขี่ จยย.หลบหนีไป เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เร่งติดตามตัว
ขณะที่ชุดสืบสวนได้สอบถามภรรยาผู้ก่อเหตุ ได้ให้ข้อมูลว่าสามีและฝั่งของผู้ตายเคยมีเรื่องทะเลาะกันก่อนหน้านี้ เกี่ยวกับเรื่องการจอดรถขวาง แต่ช่วงเย็นก่อนเกิดเหตุตนไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไร เพราะตนก็เห็นสามียืนรดน้ำต้นไม้อยู่ จากนั้นก็ได้ยินเสียงสามีตะโกนว่า..มึงว่าอะไรกู แล้วก็เข้ามาหยิบปืนออกไปก่อนที่จะได้ยินเสียงปืนดัง ต่อมาเขาก็กลับเข้ามาคว้ามีดออกไปตนจึงวิ่งไปดูก็เห็นใช้มีดฟันกัน ก่อนที่สามีจะเดินนกลับมาทิ้งปืนมีดไว้และขี่ จยย.ออกจากร้านไป ซึ่งไม่ได้เอาอะไรติดตัวไป จึงไม่สามารถติดต่อได้ ตนก็ตกใจทำอะไรไม่ถูก นอกเหนือจากนั้นก็ไม่รู้อะไรอีกเลย
ขณะที่ผู้บาดเจ็บที่ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาล คือนางปนัดดา หรือนางบี อายุ 55 ปี ภรรยาของนายชัยวุฒิ เป็นนักข่าวเพจข่าวท้องถิ่นของลำปาง ถูกฟันเข้าที่หลังมือขวากระดูกแตก-ไหล่ขวา และโดนทุบที่ต้นคอ ขณะนี้ถูกส่งตัวเขาแอดมิท อีกคนคือ นางประภาพร หรืออิ๊ฟ อายุ 48 ปี น้องสาวของนางบี ถูกฟันที่ศีรษะเย็บ 6 เข็ม
อิ๊ฟได้เล่าว่า ตนทราบเพียงว่านายชัยวุฒิและพี่สาวเพิ่งเข้ามาอยู่ที่บ้านพักเมื่อวันที่ 6 เม.ย. และเคยเล่าให้ฟังว่านายฐา หรืออนุสรณ์ เอารถมาจอดในพื้นที่ของบ้าน จึงขอให้ย้ายรถออกไปจอดอีกจุดหนึ่ง ซึ่งจุดนั้นจะทำเป็นที่นั่งดื่มสังสรรค์กับเพื่อน จนนายฐาไม่พอใจและทะเลาะกัน แต่เรื่องก็เงียบไปแล้ว
กระทั่งเย็นก่อนเกิดเหตุไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไร เพราะตนเองก็ยังไปซื้ออาหารก็เห็นปกติ แต่พอนายไชยวุฒิกลับมาก็มีเรื่องมีราวอะไรไม่รู้ ทางพี่สาวก็ห้ามไม่ให้นายชัยวุฒิเปิดประตูออกไป แต่นายชัยวุฒิอยากจะถามจึงเปิดประตูออกมา ก็ถูกยิงแบบไม่ทันตั้งตัว หลังจากนั้นนายฐาก็กลับไปที่ร้านและไปเอามีดกลับมาฟันพี่สาวจึงเกิดการยื้อแย่งตนเองก็เข้าไปช่วยจึงโดนฟันทั้งสองคน