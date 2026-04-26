ตำรวจทางหลวงอยุธยาทลายขบวนการขนแรงงานเถื่อนเมียนมา สกัดจับ 2 คันรวด รวบ 16 คนส่งกรุง

พระนครศรีอยุธยา - ขบวนการขนแรงงานเถื่อนเมียนมา 2 คัน ซิ่งแยกเส้นทางแต่ไม่รอดสายตาตำรวจ พบอัดแน่นเต็มรถ เผยรับมาจากนครสวรรค์ เตรียมส่ง กทม.-ปริมณฑล
วันนี้( 26 เม.ย.) เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงพระนครศรีอยุธยา เปิดปฏิบัติการกวดขันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย สามารถสกัดจับรถต้องสงสัยลักลอบขนแรงงานชาวเมียนมาได้ 2 คัน รวม 16 คน ขณะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานคร บนถนนสายเอเชีย พื้นที่ อ.พระนครศรีอยุธยา และ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
คันแรกเป็นรถยนต์เก๋งโตโยต้า อัลติส สีดำ ทะเบียนนครปฐม ถูกเรียกตรวจบริเวณถนนสายเอเชีย กม.17 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา หลังพบลักษณะบรรทุกหนักผิดปกติและติดฟิล์มทึบ ภายในพบ นาย ซิน โบ แฮก ชาวเมียนมา อายุ 34 ปี เป็นคนขับ พร้อมแรงงานอัดแน่นรวม 7 คน (หญิง 5 ชาย 2)
ส่วนคันที่สอง รถยนต์อเนกประสงค์โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สีขาว ทะเบียน กรุงเทพมหานคร ถูกสกัดตรวจบริเวณสะพานหนึ่ง ทางหลวงหมายเลข 3056 ต.อุทัย อ.อุทัย พบนาย อ่อง ซอ มูว อายุ 32 ปี ชาวเมียนมา อายุ 32 ปี เป็นคนขับ พร้อมแรงงานรวม 11 คน (ชาย 9 หญิง 2)
เจ้าหน้าที่ควบคุมรถทั้ง 2 คัน พร้อมผู้ขับและแรงงานทั้งหมดไปตรวจสอบที่หน่วยบริการทางหลวงเอเชีย พบไม่มีเอกสารเดินทางเข้าประเทศ โดยผู้ขับให้การรับสารภาพว่า รับแรงงานจากพื้นที่ จ.นครสวรรค์ ผ่านการติดต่อทางเฟซบุ๊ก จากนายหน้าชาวเมียนมา คิดค่าหัวรายละ 500 บาท และเคยทำมาแล้วหลายครั้ง ก่อนถูกจับกุมครั้งนี้
ด้านแรงงานให้การผ่านล่ามว่า ลักลอบเข้าประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติ อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อมาหางานทำ โดยเสียค่านายหน้า 11,000–15,000 บาท
เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาคนขับทั้ง 2 ราย ฐาน “ช่วยเหลือซ่อนเร้นคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง” ส่วนแรงงานทั้งหมดแจ้งข้อหา “เป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต” ก่อนส่งตัวดำเนินคดีที่