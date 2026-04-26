ราชบุรีเปิดยิ่งใหญ่ “งานวันมะม่วงและของดีปากท่อ” ครั้งที่ 27 ดันผลไม้ดัง–กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น

วันนี้ (26 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ส.ส.ราชบุรี เขต 2 ร่วมเปิดงาน “วันมะม่วงและของดีอำเภอปากท่อ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2569” ท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมจำนวนมาก สะท้อนศักยภาพอำเภอปากท่อในฐานะศูนย์กลางผลไม้คุณภาพของจังหวัด ที่เวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
นายสามาตร เตี้ยเนตร นายอำเภอปากท่อ เปิดเผยว่า งานจัดต่อเนื่องจนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2569 เพื่อส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะมะม่วงคุณภาพชื่อดังของอำเภอปากท่อ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการท้องถิ่น รวมทั้งต่อยอดการท่องเที่ยวหลังเทศกาลสงกรานต์ ภายในงานมีตลาดจำหน่ายมะม่วงสายพันธุ์เด่น ผลไม้ตามฤดูกาล สินค้า OTOP อาหารพื้นบ้าน และร้านค้าจำนวนมาก
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การประกวดธิดามะม่วง นิทรรศการวิถีชีวิต 7 ชาติพันธุ์ การขึ้นเขาน้อยนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และท้าวมหาพรหม การประกวดแดนเซอร์ การแข่งขันดนตรีเยาวชน TO BE NUMBER ONE เวทีร้องเพลง “ศึกวันดวลเพลง ราชสีห์ท้องที่ VS ท้องถิ่น” รวมถึงการแสดงแสง สี เสียง และคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดังหมุนเวียนทุกคืน
การจัดงานครั้งนี้คาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนจำนวนมาก ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง และเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมภาคภูมิใจในของดีท้องถิ่น โดยเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วม “ชิมมะม่วงคุณภาพ ช้อปของดี เที่ยวงานสนุก” ได้ตลอดการจัดงาน.