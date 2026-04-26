“บุ๋ม ปนัดดา" ลงพื้นที่ศรีราชา เยี่ยมเด็กกว่า 10 ราย ถูกล่วงละเมิด เร่งประสานตำรวจชลบุรีเดินหน้าคดี

ศูนย์ข่าวศรีราชา “บุ๋ม” ปนัดดา  วงศ์ผู้ดี ลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กชายผู้เสียหาย หลังถูกหนุ่มLGBTQ ล่วงละเมิดทางเพศในพื้นที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พบมีเหยื่อมากกว่า10 ราย เร่งประสานรองผู้การตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ติดตามคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

จากกรณี นางสาวสุ (นามสมมติ) อายุ47 ปี ผู้ปกครองของเด็กชายเอ (นามสมมติ) อายุ13 ปี ได้ร้องทุกข์ว่า ลูกชายถูกนายกิตติ อายุ35 ปี หนุ่มLGBTQ ล่วงละเมิดทางเพศ หลังจากเกิดเหตุจึงได้พาลูกชายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแหลมฉบัง
และแจ้งความเอาไว้กับทางพนักงานสอบสวน สภ.หนองขาม เรื่องกลับเงียบหายไปนายนับปี ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

เย็นวันนี้( 26 เม.ย.) บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ประธาน มูลนิธิองค์กรทำดี พร้อมเจ้าหน้าที่จาก กรมกิจการเด็กและเยาวชน ลงพื้นที่หมู่บ้านจิตอารีย์ ต.บึง อ.ศรีราชา จ. จังหวัดชลบุรี เพื่อเยี่ยมเยียนและดูแลสภาพจิตใจเด็กผู้เสียหายจากเหตุล่วงละเมิดทางเพศ หลังพบว่ามีเหยื่อมากกว่า10 ราย พร้อมประสานตำรวจติดตามคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

โดยก่อนหน้านี้ ผู้ปกครองเด็กชายอายุ13 ปี ได้เข้าแจ้งความว่า บุตรถูกนายนายกิตติ อายุ35 ปี ล่วงละเมิดทางเพศ โดยหลังเกิดเหตุได้พาไปตรวจร่างกายที่ โรงพยาบาลแหลมฉบัง และแจ้งความไว้ที่ สถานีตำรวจภูธรหนองขาม แต่คดีไม่มีความคืบหน้ามานานนับปี

การลงพื้นที่ครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้พูดคุยกับเด็กผู้เสียหายหลายราย ซึ่งให้ข้อมูลสอดคล้องกันว่า ผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมลักษณะนี้มาหลายครั้ง แต่ผู้เสียหายส่วนใหญ่ไม่กล้าแจ้งความเนื่องจากความอับอายและถูกข่มขู่

โดย บุ๋ม ปนัดดา เผยว่า หลังทราบเรื่องว่าเหตุเกิดมาตั้งแต่ปลายปี2567 แต่ยังไม่มีการดำเนินคดี จึงตัดสินใจลงพื้นที่ด้วยตนเอง และยืนยันว่าจะช่วยผลักดันให้ผู้เสียหายทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยได้ประสาน ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี
เพื่อติดตามความคืบหน้าคดี

ต่อมาในช่วงค่ำวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวนายกิตติ ผู้ถูกกล่าวหามาพูดคุย ท่ามกลางชาวบ้านที่มารวมตัวจำนวนมาก โดยบางส่วนพยายามเข้าทำร้ายผู้ก่อเหตุ เจ้าหน้าที่จึงต้องเข้าระงับเหตุและควบคุมสถานการณ์

เบื้องต้น ผู้ถูกกล่าวหาให้การยอมรับว่าก่อเหตุจริง และคาดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเชิญตัวเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป










“บุ๋ม ปนัดดา" ลงพื้นที่ศรีราชา เยี่ยมเด็กกว่า 10 ราย ถูกล่วงละเมิด เร่งประสานตำรวจชลบุรีเดินหน้าคดี
“บุ๋ม ปนัดดา" ลงพื้นที่ศรีราชา เยี่ยมเด็กกว่า 10 ราย ถูกล่วงละเมิด เร่งประสานตำรวจชลบุรีเดินหน้าคดี
“บุ๋ม ปนัดดา" ลงพื้นที่ศรีราชา เยี่ยมเด็กกว่า 10 ราย ถูกล่วงละเมิด เร่งประสานตำรวจชลบุรีเดินหน้าคดี
“บุ๋ม ปนัดดา" ลงพื้นที่ศรีราชา เยี่ยมเด็กกว่า 10 ราย ถูกล่วงละเมิด เร่งประสานตำรวจชลบุรีเดินหน้าคดี
“บุ๋ม ปนัดดา" ลงพื้นที่ศรีราชา เยี่ยมเด็กกว่า 10 ราย ถูกล่วงละเมิด เร่งประสานตำรวจชลบุรีเดินหน้าคดี
