พ่อแม่ร้องทุกข์ ลูกชายถูกหนุ่มล่วงละเมิด เรื่องเงียบข้ามปี วอนตร.เร่งจับ หวั่นมีเหยื่ออีกจำนวนมาก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวศรีราชา - พ่อแม่ร้องทุกข์ ลูกชายถูกหนุ่มล่วงละเมิด เผยคดีค้างนานนับปี หลังแจ้งความแล้วไร้ความคืบหน้า ระบุผู้ก่อเหตุข่มขู่เหยื่อหลายครั้ง และอาจมีเด็กตกเป็นเหยื่ออีกหลายราย
 
เวลา 16.00 น. วันนี้( 26 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่หมู่บ้านจิตอารีย์ หมู่ 5 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี หลัง น.ส.สุ (นามสมมติ)  อายุ 47 ปี ร้องเรียนว่าลูกชาย  ด.ช.เอ นามสมมติ อายุ 13 ปี  ถูกชายหนุ่ม LGBTQ วัย 35 ปี ล่วงละเมิดทางเพศ โดยได้เข้าแจ้งความไว้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2567 กับพนักงานสอบสวน สภ.หนองขาม จ.ชลบุรี ก่อนพาเด็กไปตรวจร่างกายที่ โรงพยาบาลแหลมฉบัง แต่คดีผ่านมานานนับปีแล้วกลับเงียบไร้ความคืบหน้า

ผู้ปกครอง เผยว่า ทราบข้อมูลภายหลังว่าผู้ก่อเหตุอาจเคยก่อเหตุลักษณะเดียวกันหลายครั้ง แต่ไม่มีผู้เสียหายรายใดกล้าแจ้งความ เนื่องจากความอับอายและถูกข่มขู่

ด.ช.เอ (นามสมมติ) เล่าว่า วันเกิดเหตุผู้ก่อเหตุชวนไปซื้อของ ก่อนพาไปยังที่ลับตาคนและล่วงละเมิดหลายครั้ง แม้พยายามขัดขืนแต่สู้แรงไม่ได้ หลังเกิดเหตุยังถูกข่มขู่ ทำให้เกิดความหวาดกลัว ก่อนตัดสินใจบอกมารดาในภายหลัง

นอกจากนี้ยังมีผู้เสียหายอีก 1 ราย คือ ด.ช.บี (นามสมมติ) อายุ 15 ปี เล่าว่า เคยถูกชายคนเดียวกันพาไปยังป่ายูคาลิปตัสในพื้นที่ ก่อนทำร้ายร่างกายจนเกิดรอยฟกช้ำหลายแห่ง แม้พยายามต่อสู้แต่ไม่เป็นผล

ด้าน น.ส.สุ  เปิดเผยว่า หลังทราบเรื่องรู้สึกตกใจอย่างมาก และได้พาลูกชายไปแจ้งความไว้ที่ สถานีตำรวจภูธรหนองขาม แต่เรื่องกลับเงียบหาย จึงอยากฝากถึงเจ้าหน้าที่ให้เร่งดำเนินการจับกุม เนื่องจากผู้เสียหายถูกข่มขู่หลายครั้ง และเชื่อว่าอาจมีเด็กอีกจำนวนมากตกเป็นเหยื่อ








พ่อแม่ร้องทุกข์ ลูกชายถูกหนุ่มล่วงละเมิด เรื่องเงียบข้ามปี วอนตร.เร่งจับ หวั่นมีเหยื่ออีกจำนวนมาก
พ่อแม่ร้องทุกข์ ลูกชายถูกหนุ่มล่วงละเมิด เรื่องเงียบข้ามปี วอนตร.เร่งจับ หวั่นมีเหยื่ออีกจำนวนมาก
พ่อแม่ร้องทุกข์ ลูกชายถูกหนุ่มล่วงละเมิด เรื่องเงียบข้ามปี วอนตร.เร่งจับ หวั่นมีเหยื่ออีกจำนวนมาก
พ่อแม่ร้องทุกข์ ลูกชายถูกหนุ่มล่วงละเมิด เรื่องเงียบข้ามปี วอนตร.เร่งจับ หวั่นมีเหยื่ออีกจำนวนมาก
พ่อแม่ร้องทุกข์ ลูกชายถูกหนุ่มล่วงละเมิด เรื่องเงียบข้ามปี วอนตร.เร่งจับ หวั่นมีเหยื่ออีกจำนวนมาก