พ่อแม่ร้องทุกข์ ลูกชายถูกหนุ่มล่วงละเมิด เรื่องเงียบข้ามปี วอนตร.เร่งจับ หวั่นมีเหยื่ออีกจำนวนมาก

ศูนย์ข่าวศรีราชา - พ่อแม่ร้องทุกข์ ลูกชายถูกหนุ่มล่วงละเมิด เผยคดีค้างนานนับปี หลังแจ้งความแล้วไร้ความคืบหน้า ระบุผู้ก่อเหตุข่มขู่เหยื่อหลายครั้ง และอาจมีเด็กตกเป็นเหยื่ออีกหลายราย
เวลา 16.00 น. วันนี้( 26 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่หมู่บ้านจิตอารีย์ หมู่ 5 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี หลัง น.ส.สุ (นามสมมติ) อายุ 47 ปี ร้องเรียนว่าลูกชาย ด.ช.เอ นามสมมติ อายุ 13 ปี ถูกชายหนุ่ม LGBTQ วัย 35 ปี ล่วงละเมิดทางเพศ โดยได้เข้าแจ้งความไว้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2567 กับพนักงานสอบสวน สภ.หนองขาม จ.ชลบุรี ก่อนพาเด็กไปตรวจร่างกายที่ โรงพยาบาลแหลมฉบัง แต่คดีผ่านมานานนับปีแล้วกลับเงียบไร้ความคืบหน้า
ผู้ปกครอง เผยว่า ทราบข้อมูลภายหลังว่าผู้ก่อเหตุอาจเคยก่อเหตุลักษณะเดียวกันหลายครั้ง แต่ไม่มีผู้เสียหายรายใดกล้าแจ้งความ เนื่องจากความอับอายและถูกข่มขู่
ด.ช.เอ (นามสมมติ) เล่าว่า วันเกิดเหตุผู้ก่อเหตุชวนไปซื้อของ ก่อนพาไปยังที่ลับตาคนและล่วงละเมิดหลายครั้ง แม้พยายามขัดขืนแต่สู้แรงไม่ได้ หลังเกิดเหตุยังถูกข่มขู่ ทำให้เกิดความหวาดกลัว ก่อนตัดสินใจบอกมารดาในภายหลัง
นอกจากนี้ยังมีผู้เสียหายอีก 1 ราย คือ ด.ช.บี (นามสมมติ) อายุ 15 ปี เล่าว่า เคยถูกชายคนเดียวกันพาไปยังป่ายูคาลิปตัสในพื้นที่ ก่อนทำร้ายร่างกายจนเกิดรอยฟกช้ำหลายแห่ง แม้พยายามต่อสู้แต่ไม่เป็นผล
ด้าน น.ส.สุ เปิดเผยว่า หลังทราบเรื่องรู้สึกตกใจอย่างมาก และได้พาลูกชายไปแจ้งความไว้ที่ สถานีตำรวจภูธรหนองขาม แต่เรื่องกลับเงียบหาย จึงอยากฝากถึงเจ้าหน้าที่ให้เร่งดำเนินการจับกุม เนื่องจากผู้เสียหายถูกข่มขู่หลายครั้ง และเชื่อว่าอาจมีเด็กอีกจำนวนมากตกเป็นเหยื่อ