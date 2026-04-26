สลด! เด็กสามพี่น้องชวนกันเล่นน้ำ น้องเล็ก 6 ขวบจมน้ำสระสวนสมเด็จย่าดับ

หนองคาย - เด็กสามพี่น้องชวนกันเล่นน้ำในสระสวนสาธารณะสมเด็จย่าท่าบ่อ พี่ชายชวนน้องขึ้นจากสระ แต่น้องสาวคนเล็กวัย 6 ขวบกลับเดินลงเล่นน้ำอีก กระทั่งจมหายไปต่อหน้า เรียกผู้ใหญ่มาช่วยแต่ก็ไม่ทัน เตือนผู้ปกครองใส่ใจดูแลเด็กแอบเล่นน้ำช่วงร้อน
วันนี้ (26 เม.ย.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ได้รับแจ้งเด็กจมน้ำที่สระน้ำภายในสวนสาธารณะสมเด็จย่า เทศบาลเมืองท่าบ่อ จึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมใจท่าบ่อ, นักประดาน้ำอำเภอโพธิ์ตาก, กู้ภัยประจักษ์ท่าบ่อ และกู้ภัยประจักษ์ศรีเชียงใหม่ ช่วยกันออกตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นสระน้ำภายในสวนสาธารณะ พบชาวบ้านใกล้เคียงจำนวนมากยืนคุยกันอยู่ โดยมีเด็กชายอายุประมาณ 8 ขวบนั่งอยู่ริมสระน้ำ บอกว่าน้องมาลี อายุ 6 ขวบ น้องสาวของตนจมอยู่ในน้ำ และได้ชี้จุดให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยและนักประดาน้ำลงไปงมหา ซึ่งห่างจากฝั่งประมาณ 4-5 เมตร ช่วงนั้นน้ำลึกประมาณ 2 เมตร เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ 5 นาทีก็พบร่างของเด็กหญิง จึงช่วยกันนำขึ้นฝั่ง ปรากฏว่าน้องเสียชีวิตแล้ว
จากการสอบถามทราบว่าก่อนเกิดเหตุเด็ก 3 คน อายุไล่เลี่ยกัน 6-10 ขวบโดยประมาณ เป็นพี่ชาย 2 คน และเด็กหญิง 6 ขวบ อาศัยอยู่ที่บ้านน้ำโมง ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ ห่างจากสวนสาธารณะสมเด็จย่าไม่ไกล ได้ชักชวนกันมาเล่นน้ำในสระ เมื่อเล่นน้ำจนพอใจแล้วได้พากันขึ้นฝั่ง แต่จู่ๆเด็กหญิง 6 ขวบกลับเดินลงไปในน้ำเพียงลำพัง พี่ชายร้องห้ามแล้วแต่ไม่ฟัง แล้วก็จมหายไปต่อหน้า พี่ชายคนโตบอกให้พี่คนรองนั่งเฝ้าน้องอยู่ที่ริมสระ ส่วนพี่คนโตรีบไปแจ้งขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ จนมีผู้ใหญ่มาช่วยแต่ก็ไม่ทันแล้ว
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนผู้ปกครองดูแลบุตรหลานให้ดี เนื่องจากเป็นฤดูร้อน เด็กปิดภาคเรียน มักจะแอบไปเล่นน้ำตามหนองน้ำ สระน้ำต่างๆ เสี่ยงต่อการจมน้ำเสียชีวิตได้ โดยญาติจะได้นำศพไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป