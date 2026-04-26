ศูนย์ข่าวศรีราชา-สตาร์ทอย่างยิ่งใหญ่! กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดฉาก “DPT Mini Marathon 2026” ขนทัพนักวิ่งกว่า 4,200 คน บุกแลนด์มาร์ก “สะพานชลมารควิถี” กระตุ้นเศรษฐกิจชลบุรีคึกคัก
เช้ามืดวันนี้ (26 เม.ย.) กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้สร้างปรากฏการณ์รวมพลคนรักสุขภาพ เปิดฉากกิจกรรม “DPT Mini Marathon 2026 วิ่งสานสัมพันธ์คนสร้างเมือง” อย่างเป็นทางการ ท้าลมทะเลสัมผัสเส้นทางวิ่งสุดประทับใจบน “สะพานชลมารควิถี” แลนด์มาร์กสำคัญใจกลางเมืองชลบุรี ซึ่งเป็นผลงานคุณภาพที่กรมฯ ภาคภูมิใจ พร้อมชูจุดเด่น “เที่ยวเล่นได้รูปสวย” บนสะพานที่เป็นมากกว่าทางถนน
โดยมี นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะประธานคณะทำงานจัดกิจกรรมฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางวันทนา เย็นยิ่ง ประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง และ นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพร้อมคณะผู้บริหารของกรมโยธาธิการและผังเมือง
อาทิ นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์, นายเกิดศักดิ์ ยะโสธร, นางสาวสิริกุล เลี้ยงอนันต์, นางสาวสุภัทรา ชัยเทวารัณย์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้ตรวจราชการกรม, นายญาณศิลป์ ภัสรางกูร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคณะผู้บริหารจากจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย นายพงศ์ธสิษฐ์ ปิจนันท์, นายอิสรา เจริญชาศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, ปลัดจังหวัดชลบุรี, หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธี
โดยได้ร่วมกันปล่อยตัวนักวิ่งมืออาชีพ นักวิ่งสมัครเล่น รวมถึงครอบครัวและประชาชนทั่วไปที่มาเข้าร่วมการแข่งขัน กว่า 4,200 คน จากทั่วประเทศ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ สะพานชลมารควิถี อ.เมืองชลบุรี ท่ามกลางบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่นและวิวทะเลที่แสนงดงาม
นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดกิจกรรม “DPT Mini Marathon 2026 วิ่งสานสัมพันธ์คนสร้างเมือง” ขึ้นเป็นครั้งแรก ถือเป็นก้าวสำคัญในการเปิดพื้นที่ให้ประชาชน นักวิ่ง ผู้ที่รักสุขภาพ และบุคลากรในแวดวงการพัฒนาเมือง ได้ร่วมกันแสดงพลังแห่งสุขภาพ ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในการร่วมกัน “สร้างเมืองที่ดีสำหรับทุกคน” ณ สะพานชลมารควิถี
ซึ่งเป็นโครงการถนนเลียบชายทะเล ระยะทางกว่า 7 กิโลเมตร ที่พัฒนาขึ้นตามแผนผังคมนาคมและขนส่งของผังเมืองรวมเมืองชลบุรี พ.ศ. 2553 เพื่อให้เป็นโครงข่ายเส้นทางเลี่ยงเมือง (ถนนเสนอแนะสาย ฉ.) เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร แต่ในวันนี้กรมฯ ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานนี้เป็นมากกว่าทางถนน เพราะเป็นแลนด์มาร์กสำคัญที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมหาศาล ทั้งในแง่ของธุรกิจโรงแรม ที่พัก และร้านอาหาร กระจายรายได้สู่ชุมชน
พร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวที่นักวิ่งสามารถมาสัมผัสบรรยากาศริมทะเลที่สวยงาม รับแสงอรุณยามเช้าที่สดชื่น และที่สำคัญคือเป็นจุดเช็คอิน “เที่ยวเล่นได้รูปสวย” ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ด้าน นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวเสริมว่า ทางจังหวัดชลบุรี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมวิ่ง “DPT Mini Marathon 2026 วิ่งสานสัมพันธ์
คนสร้างเมือง” ซึ่งเป็นเวทีสะท้อนความร่วมมืออันเข้มแข็งระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน
การใช้พื้นที่ “สะพานชลมารควิถี” เป็นเส้นทางการแข่งขัน ไม่เพียงแต่ช่วยปลุกกระแสให้คนหันมาใส่ใจสุขภาพ แต่ยังเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของชลบุรีสู่การเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ที่มีศักยภาพระดับประเทศ ความงดงามของเส้นทางวิ่งเลียบชายทะเลแห่งนี้ถือเป็นสินทรัพย์สำคัญที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับมาเยือนอีกครั้ง
ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่ ทั้งนี้ จังหวัดชลบุรี พร้อมเดินหน้าสนับสนุนและผลักดันกิจกรรมสร้างสรรค์เช่นนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ควบคู่ไปกับการสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนต่อไป
สำหรับผลการแข่งขันในระยะ 10.5 กิโลเมตร (Mini Marathon) แชมป์โอเวอร์ออล ประเภทชาย ได้แก่ นายชุติเดช ถนอมทรัพย์ และแชมป์โอเวอร์ออล ประเภทหญิง ได้แก่ นางสาวอรอนงค์ วงศร
ระยะ 5 กิโลเมตร (Micro Marathon) แชมป์โอเวอร์ออล ประเภทชาย ได้แก่ นายสมโชค คงดี และแชมป์โอเวอร์ออล ประเภทหญิง ได้แก่ นางสาวสโตม แคริส วูดวอร์ด
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีรางวัลแบ่งตามรุ่นอายุ (Age Group) ทั้งประเภทชายและหญิง อีกจำนวน18 รายการ และรางวัล FANCY RUN ภายใต้แนวคิด “The Soft Power of DPT” ถ่ายทอดอัตลักษณ์ผ่านD = Design / P = Planet / T = Thailand ซึ่งสร้างสีสันและบรรยากาศแห่งความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม วิ่งควาย
พร้อมกันนี้ ได้มีการประกาศผลรางวัลพิเศษ (Lotto) มอบโชคแก่ผู้เข้าร่วมงาน ได้รับ iPhone 17 Pro Max ได้แก่ นางสาวสาลินี นาคละมัย พร้อมด้วยของรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย สร้างความตื่นเต้นและความประทับใจตลอดทั้งงาน
ในช่วงท้าย นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวถึงความสำเร็จของการจัดกิจกรรม “DPT Mini Marathon 2026” ว่า ไม่เพียงเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่แห่งความสุขที่เชื่อมโยงผู้คนให้เข้ามามีส่วนร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
กรมฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้พัฒนาสะพานชลมารควิถีให้เป็นพื้นที่ที่ประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จริงในทุกมิติ ทั้งการเดินทาง การพักผ่อน การออกกำลังกาย และการท่องเที่ยว
พร้อมขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้สนับสนุนการจัดงานทุกภาคส่วน รวมถึงจังหวัดชลบุรี ที่ร่วมบูรณาการความร่วมมือจนทำให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี ตลอดจนนักวิ่งและประชาชนทุกท่านที่อยู่ในงาน และนักวิ่ง Virtual Run ทั่วประเทศ ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบรรยากาศแห่งความสุขและความประทับใจในครั้งนี้