นักร้องลูกทุ่งดัง-ขรก.-ตร.-ครู-หมอ โดนกันอื้อ!ซื้อทองร้านดังลำพูนไม่ได้ทอง สูญกว่า 20 ล้านเป็นอย่างต่ำ

ลำพูน – ผู้เสียหายชาวลำพูนซื้อทองร้านดังหวังลงทุนระยะยาว สุดท้ายไม่ได้ทอง เฉพาะสองผัวเมียจ่ายเงินซื้อทองแท่งไปกว่า 100 บาท ขึ้นโรงพักหลายรอบ พงส.บอกเป็นคดีแพ่ง-ได้แค่ลง ปจว. ล่าสุดพบเหยื่อมีทั้งนักร้องลูกทุ่งดัง ขรก. ตำรวจ ครู หมอ นักธุรกิจ ช่างแอร์ ชาวบ้าน สูญเงินรวมกว่า 20 ล้าน ทองกว่า 200 บาท
วันนี้(26 เม.ย.69) นายปัณฑัต (ขอสงวนนามสกุล)อายุ 45 ปี ชาวบ้านตำบลเวียงยอง อ.เมืองลำพูน ผู้เสียหายจ่ายเงินซื้อทองคำแท่งแล้วไม่ได้ทอง ได้เดินทางเข้าขอปรึกษาข้อกฎหมายกับพนักงานสอบสวน และทนายความอาสาของสภาทนายความจังหวัดลำพูนที่ประจำอยู่ สภ.เมืองลำพูน หลังจากเคยแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว กรณีซื้อทองคำแท่งน้ำหนักรวม 10 บาทแต่ไม่ได้ทอง
ผู้เสียหายเล่าให้ฟังว่าตนได้ติดต่อซื้อทองคำแท่งจากร้านทองแห่งหนึ่ง ที่ตั้งอยู่บนชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่ง ในตำบลเวียงยอง อ.เมืองลำพูน ตั้งแต่ปี 2566 -2569 ซึ่งขณะนั้นตนไปเดินเที่ยวห้างฯ เห็นร้านทองที่ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของห้าง และตนเองมีความสนใจที่จะซื้อทองคำแท่งไว้เก็งกำไรหรือเรียกว่าการลงทุนระยะยาว จึงไปสอบถามซื้อทองคำแท่ง
ปรากฎว่าทางร้านได้แนะนำให้ซื้อทองคำแท่งเก็บไว้เก็งกำไร แล้วบอกว่าช่วงนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นหลายอย่าง มีของแถมให้ด้วยตนก็หลงเชื่อ ครั้งแรกตนได้สั่งซื้อทองคำแท่งน้ำหนัก 5 บาท ขณะนั้นราคาทองคำอยู่ที่ประมาณ 3 หมื่นบาทเศษ ต่อมาขายแล้วได้กำไรจากร้านทองแห่งนี้หลายพันบาทจึงเกิดความเชื่อถือ ลงทุนอีกโดยทำการสั่งซื้ออีกรวมน้ำหนัก 10 บาท เป็นเงินกว่า 4 แสนบาท
และตนก็เพิ่งรู้ว่าภรรยาตนเองนั้นก็แอบลงทุนไปก่อนหน้านั้นแล้ว รวมน้ำหนักทองอีกประมาณ 100 บาท รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท แต่ก็ไม่ว่าอะไร เพราะต่างก็มีความคาดหวังว่าเมื่อราคาทองคำสูงขึ้น จะทำกำไรได้ ถือว่าเป็นการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่ง
แต่หลังจากสั่งซื้อทองคำแท่งพร้อมกับจ่ายเงินสดไปกว่า 400,000 บาท กลับไม่ได้ทองคำเมื่อสอบถามก็บ่ายเบี่ยงอ้างว่าทองยังไม่มาบ้าง ทองถูกอายัดบ้าง สารพัดข้ออ้าง จนเวลาล่วงเลยมากว่า 2 ปี ซึ่งตนได้ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่ สภ.เมืองลำพูน หลายครั้งแต่พนักงานสอบสวนอ้างว่าเป็นคดีแพ่งต้องไปฟ้องร้องกันเอง
และด้วยความไม่รู้กฎหมายก็ทำได้เพียงแค่ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน โดยที่ไม่รู้ว่าความจริงต้องแจ้งดำเนินคดี ทำให้ตอนนี้ไม่สามารถแจ้งความในคดีอาญาหรือฉ้อโกงได้ เว้นเสียแต่ว่ามีผู้เสียหายรายอื่นๆมาร่วม จึงจะดำเนินการในด้านอาญาหรือฉ้อโกงได้ วันนี้ก็เช่นเดียวกันทำได้แค่ลงประจำวันไว้
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมอีกว่า ต่อมามีผู้เสียหายอีกหลายรายที่ทราบข่าวจากโซเชียลฯ มีทั้ง ข้าราชการ ตำรวจ ครูหมอ นักธุรกิจ ช่างแอร์ พ่อค้า แม่ค้า รวมถึงชาวบ้านทั่วไป รวมแล้วกว่า 10 ราย มีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่หลักแสนขึ้นไปจนถึงหลายล้านบาท นอกจากนั้นยังมีนักร้องลูกทุ่งสาวชาวจังหวัดลำพูน ซึ่งสูญเงินนับล้านบาท รวมความเสียหายที่เกิดขึ้นประมาณ 20 ล้านบาทเป็นอย่างน้อย ต่างให้ข้อมูลมาว่าตนก็โดนโกงในลักษณะเดียวกัน ยินดีรวมตัวและให้ความร่วมมือทุกอย่างที่จะร่วมกันแจ้งความเอาผิด ซึ่งขณะนี้ทุกคนอยู่ระหว่างเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป