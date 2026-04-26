ระทึก! หนุ่มบิ๊กไบค์ คลุ้มคลั่งไล่ยิงรถ-บ้านเรือน ดับ 1 เจ็บ 1 ตร.คุมตัวได้พร้อมยาบ้า

พระนครศรีอยุธยา - ระทึก! มือปืนวัย 35 ปี บิ๊กไบค์ล้มกลางถนน ก่อนชักปืนยิงไม่เลือกหน้า กระสุนทะลุรถเก๋งคร่าชีวิตหญิงวัย 44 ปี เด็กในรถรอดหวุดหวิด ตำรวจคุมตัวตรวจสารเสพติด
วันนี้( 26 เม.ย.) พนักงานสอบสวน สภ.ลาดบัวหลวง รับแจ้งเหตุชายคลุ้มคลั่งใช้อาวุธปืนยิงใส่ชาวบ้านและรถที่สัญจรผ่านไปมาอย่างไม่เลือกหน้า จึงประสานกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าตรวจสอบ บริเวณถนนเลียบคลองพระยาบันลือ หมู่ 6 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
ในที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งฮอนด้า สีขาว ทะเบียน ญฏ 8141 กรุงเทพมหานคร ถูกยิงเข้าที่ประตูฝั่งคนขับ กระสุนทะลุร่างคนขับ ทราบชื่อ น.ส.ปภัสรา เรืองฤทธิ์ อายุ 44 ปี บาดเจ็บสาหัส ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลพระยาบันลือ ส่วนอาของผู้เสียชีวิตและเด็กอีก 2 คนที่โดยสารมาด้วยปลอดภัย
ผู้ก่อเหตุทราบชื่อต่อมาคือ นายศราวุธ เมืองจินดา อายุ 35 ปี อยู่ ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวได้ทันที พร้อมรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์คาวาซากิ นินจา สีดำ ทะเบียน 4 กร 7499 กรุงเทพมหานคร และของกลางยาบ้า 3 เม็ด ตรวจสอบประวัติพบเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เบื้องต้นผู้ก่อเหตุมีบาดแผลตามร่างกายและยังให้การสับสน จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลลาดบัวหลวงเพื่อตรวจรักษาและตรวจสารเสพติด
นายภูวนัย อายุ 39 ปี ผู้เสียหาย เล่าว่า ขณะขับรถลงสะพานเห็นคนร้ายยืนกลางถนนเล็งปืนเหมือนตั้งใจยิงรถสิบล้อ ก่อนกระสุนพุ่งชนกระจกหน้ารถของตน 1 นัด ทำให้ต้องรีบหลบหนีเอาชีวิตรอด
ด้านนายธนธัช อายุ 49 ปี ผู้เห็นเหตุการณ์ ระบุว่า ได้ยินเสียงปืนต่อเนื่องกว่า 10 นัด เมื่อออกมาดูพบคนร้ายถือปืนริมถนนและเล็งมาทางบ้าน จึงรีบวิ่งกลับเข้าบ้านและตะโกนเตือนรถที่กำลังผ่าน แต่รถเก๋งคันเกิดเหตุขับเข้ามาจอด ก่อนถูกยิงเข้าใส่ แม้จะพยายามร้องบอกว่ามีเด็กในรถ แต่คนร้ายไม่ฟัง หลังเสียงปืนสงบจึงพบคนขับถูกยิงอาการสาหัส ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ขณะที่นายอุทัย อายุ 46 ปี คนขับรถบรรทุก ให้การว่า เห็นผู้ก่อเหตุขี่บิ๊กไบค์แซงซ้ายด้วยความเร็ว ก่อนเสียหลักล้มหลายตลบ จากนั้นลุกขึ้นชักปืนยิงใส่รถบรรทุกของตน 5 นัด และยิงใส่รถคันอื่นรวมถึงบ้านเรือนประชาชนอย่างต่อเนื่อง
เบื้องต้นพบรถบรรทุกถูกยิงเสียหาย 4 คัน รถเก๋ง 2 คัน และรถกระบะ 1 คัน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 1 ราย ตำรวจกำลังเร่งสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.