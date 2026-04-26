รวบ7คนไทยลอบข้ามแดนเปิดบัญชีม้าให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ในเมืองปอยเปต แลกค่าจ้างงามบัญชีละ 2.5 หมื่นบาท

ศูนย์ข่าวศรีราชา- รวบ7คนไทยลอบข้ามแดนไปเปิดบัญชีม้าให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ในเมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา ขณะเดินเท้าข้ามพรมแดนกลับไทยบรืเวณชายอรัญประเทศ จะ.สระแก้ว สารภาพได้ค่าจ้างงามบัญชีละ 25,000บาท เสร็จภารกิจร้ายส่งกลับไทย
เมื่อวันที่ 25 เม.ย.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ทหารชุดเฉพาะกิจ หน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ และเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพราน1202 ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 12 รวมทั้งชุดปฏิบัติการข่าว ชปข.2 กองกำลังบูรพา ได้ตรวจพบชาวไทย 7 คน เป็นชาย 2 คนและ หญิง 5 คน ขณะเดินเท้าลักลอบข้ามแดนตามช่องธรรมชาติจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทย บรืเวณจุดตรวจ จต.อ.03 - จต.อ.04 ม.5 บ้านภูน้ำเกลี้ยง ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
การตรวจพบดังกล่าวเป็นผลจากการสนธิกำลังรวมกันลาดตระเวนป้องกัน สกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบ จึงได้เข้าจับกุม และนำตัวทั้งหมดไปสอบปากคำที่ บก.ทพ.ร้อย. 1202
เบื้องต้นทั้งหมดสารภาพว่า เป็นคนต่างจังหวัดและได้เดินทางเข้าไปในประเทศกัมพูชา ในวันและเวลาที่ต่างกัน หลังได้รับการชักชวนผ่านเฟซบุ๊ก เพื่อขอเช่าบัญชีธนาคารในราคาบัญชีละ 25,000 บาท
พร้อมได้ส่งคนไปรับถึงบ้านเพื่อพาส่งข้ามพรมแดนเข้าไปถึงเมืองปอยเปต
จากนั้นจะถูกนำตัวไปสแกนใบหน้าเพื่อเปิดบัญชีม้า และเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะถูกรวบรวมตัวไว้เป็นกลุ่มเพื่อพาส่งกลับประเทศไทย
เจ้าหน้าที่จึงนำตัวทั้งหมดส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย