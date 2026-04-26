รันทด!นักฟุตบอลอาวุโสวัย 46 ปี วูบเสียชีวิตกลางสนามแข่งบอล เผยลูกชายคนโตเพิ่งเสียปีก่อนคนเล็กเพิ่งผ่าตัดสมอง .

นครพนม-อุทาหรณ์สุดเศร้า นักฟุตบอลชาย วีไอพี อาวุโส วัย 46 ปี ทีม วีไอพี อ.ศรีสงคราม นครพนม วูบหมดสติกลางสนามช่วงกำลังแข่งขัน ปั้มหัวใจสุดยื้อเสียชีวิต คาดสภาพร่างกายไม่พร้อมและอากาศร้อน รันทดลูกชายคนโตเพิ่งป่วยเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้ว ส่วนคนเล็กประสบอุบัติเหตุต้องผ่าตัดสมอง เสียเสาหลักครอบครัว เพื่อนนักกีฬาแห่อาลัย
.
กลายเป็นเหตุการณ์อุทาหรณ์สุดเศร้า สำหรับการเสียชีวิตของ นายวัชรกร นิที อายุ 46 ปี ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฏ์ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เป็นคนที่ชื่นชอบเล่นกีฬาฟุตบอลมาตลอด และเป็นนักกีฬาฟุตบอล วีไอพี อาวุโส อ.ศรีสงคราม หลังลงแข่งกันกับ ทีมวีไอพี อินโนสกลนคร ที่สนามกีฬา ต.นาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม
ในการแข่งขัน นาเข ครั้งที่ 18 เหตุเกิดเวลาประมาณ 17.00 น. วันที่ 25 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา ภายหลังการแข่งขันเวลาครึ่งหลังผ่านไปประมาณ 20 นาที เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด นายวัชรกร นิที อายุ 46 ปี ผู้เล่นทีม วีไอพี ศรีสงคราม หมายเลข 20 สวมเสื้อสีฟ้า เกิดวูบหมดสติ กลางสนาม ทำให้เพื่อนนักกีฬา รวมถึงทีมปฐมพยาบาลพยายามปั้มหัวใจ นานกว่า 10 นาที สุดยื้อ เสียชีวิตกลางสนาม ท่ามกลางความเสียใจของญาติพี่น้อง รวมถึงเพื่อนนักกีฬา
.
สำหรับการจากไปของ นายวัชรกร นิที อายุ 46 ปี ผู้เล่นทีม วีไอพี ศรีสงคราม ไม่เพียงเป็นอุทาหรณ์ สำหรับนักกีฬา ที่ไม่มีความพร้อมของร่างกาย ไม่ควรออกกำลัง ที่ใช้กำลัง รวมถึงไม่ควรเล่นกีฬาในช่วงอากาศร้อนจัด ส่วนสาเหตุคาดว่า จากปัญหาสภาพร่างกายไม่พร้อม พักผ่อนไม่เพียงพอ รวมถึงอาจมีโรคประจำตัว แต่ไม่ได้ตรวจสุขภาพ
น่าเศร้าที่สุดคือ ผู้เสียชีวิต เป็นเสาหลักครอบครัว ภรรยาเป็นแม่บ้าน มีลูกชายสองคน คนโต อายุ 23 ปี เพิ่งเสียชีวิตเมื่อปีที่ผ่านมา จากการเจ็บป่วย ส่วนลูกชายคนเล็ก อายุ 21 ปี เกิดอุบัติเหตุ ผ่าตัดสมอง เพิ่งมีอาการดีขึ้น อยู่ระหว่างการรักษาตัว โดยทางเพื่อนนักกีฬา ทราบข่าวต่างแห่ให้กำลังใจครอบครัว และแสดงความเสียใจ เบื้องต้นนำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านพัก บ้านนาคำ ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม