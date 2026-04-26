ตร.ดักรอทั้งคืน! สกัดกระบะป้ายเชียงใหม่ ขนยา 7 กระสอบออกเชียงรายส่งเข้าพะเยากลางดึก

เชียงราย - ตำรวจเชียงรายได้เบาะแสมาชัด-สั่งตั้งด่านดักรอทั้งคืน..พบกระบะทะเบียนเชียงใหม่เป็นพิรุธ จอดกลางถนนก่อนถึงด่านฯ-ก่อนพยายามหลบเข้ามุมมืดข้างทางกลางดึก บุกตรวจเจอขนยามาถึง 7 กระสอบ กว่า 1,600,000 เม็ด ก่อนหิ้วทั้งชายคนขับ-สาวเสพยานั่งมาด้วยอีก 2 เค้นสอบบอกรับจ้างขนจากแม่จันส่งเข้าพะเยา
พล.ต.ต.มานพ เสนากูล ผบก.ภ.จว.เชียงราย พ.ต.อ.ชลทฤษ ชัชวาลย์ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย พ.ต.อ.รัฐพล น้อยช่างคิด พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ ตงศิริ ผกก.สภ.เมืองเชียงราย พ.ต.ท.เธียรัช กัลยา รอง ผกก.ป.พ.ต.ท.สถาพร มังคลาด สวป.สั่งการให้ ร.ต.อ.พงษ์พันธ์ ระพีพัฒน์ รอง สวป.สภ.เมืองเชียงราย นำชุดสายตรวจโยธินชุดที่ 4 ตั้งจุดตรวจบนถนนเวียงบูรพา เส้นทางเชื่อมถนนเลี่ยงเมืองฝั่งตะวันออกของบริเวณด้านหน้ากองร้อย อส. จ.เชียงราย เขต ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย ตลอดคืนที่ผ่านมา (25-26 เม.ย.)
หลังสืบทราบว่าขบวนการค้ายาเสพติดจะขนยาเสพติดจำนวนมากผ่านชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน จ.เชียงราย ไปทาง จ.พะเยา โดยผ่านเขต อ.เมืองเชียงราย
กระทั่งเวลาประมาณ 00.40 น. วันนี้ (26 เม.ย. 69) เจ้าหน้าที่พบรถยนต์กระบะ Chevrolet Colorado Lt สีดำ ป้ายทะเบียน จ.เชียงใหม่ ขับมาจากทางทิศเหนือมุ่งตรงไปที่จุดตรวจดังกล่าว แต่ก่อนจะถึงจุดตรวจเพียงเล็กน้อยกลับชะลอความเร็วและจอดอยู่บนถนน รวมทั้งพยายามจะขับไปจอดตรงมุมมืดข้างทางอย่างน่าสงสัย
เจ้าหน้าที่เห็นมีพิรุธจึงได้เข้าไปตรวจสอบพบชายคนขับทราบชื่อต่อมาคือ นายไพบูลย์ อายุ 26 ปี และมีผู้โดยสารเป็นหญิงนั่งมาด้วยอีก 2 คน ทราบชื่อภายหลังคือ นางกันจะณา อายุ 46 ปี และ น.ส.น้ำอ้อย อายุ 34 ปี
จากการตรวจสอบที่กระบะหลังรถพบผ้าใบปกคลุมกระสอบฟางที่บรรทุกมาด้วยรวม 7 ใบ เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดดูก็พบว่าแต่ละกระสอบบรรจุยาบ้าประมาณ 200,000 กว่าเม็ด รวมของกลางยาบ้าทั้งหมดประมาณ 1,640,000 เม็ด เจ้าหน้าที่จึงได้จับกุมตัวทั้ง 3 คนเอาไว้
สอบสวนเบื้องต้นก็ให้การว่าได้รับจ้างขนของกลางทั้งหมดจากพื้นที่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย เพื่อจะนำไปส่งที่ จ.พะเยา เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงราย เพื่อดำเนินคดีในข้อหา "ร่วมกันครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน ยาบ้า) โดยฝ่าฝืนกฎหมาย อันเป็นการกระทำผิดเพื่อการค้า และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน”
นอกจากนี้ เมื่อตรวจร่างกายนางกันจะทาและ น.ส.น้ำอ้อย ก็พบสารเสพติด ซึ่งทั้งคู่สารภาพว่าเพิ่งเสพยาเสพติดมาจริง เจ้าหน้าที่จึงตั้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับหญิงทั้ง 2 คนว่า “เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย”