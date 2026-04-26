“โสภณ” ลุยแก้ปัญหายาเสพติด ตรวจเยี่ยมผู้บำบัด ฝึกอาชีพช่างปูน ย้ำเชื่อมั่นตนเอง มีความมุ่งมั่น ไม่ยอมแพ้อุปสรรค

บุรีรัมย์-"โสภณ” ปธ.รัฐสภา ลุยแก้ปัญหายาเสพติด ติดตามโครงการ รวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ” อ.พุทไธสง และ อ.ลำปลายมาศ ฝึกอาชีพช่างปูนให้ผู้เข้ารับการบำบัด ย้ำให้เชื่อมั่นตนเอง มีความมุ่งมั่น ไม่ยอมแพ้อุปสรรค
วันที่ 25 เมษายน 2569 นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ติดตามโครงการ “รวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ” ที่อำเภอพุทไธสง และอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมผู้เสพสมัครใจเข้ารับการบำบัด จัดฝึกอาชีพช่างปูนให้ พร้อมย้ำขอให้ทุกคนมีความมุ่งมั่น เชื่อมั่นในตนเอง ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง มีวินัยในชีวิต และเลือกคบเพื่อนที่ดี
นายโสภณ กล่าวว่าได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการ “รวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ” ที่อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ และเยี่ยมชมกิจกรรมฝึกอาชีพช่างปูน ให้กับผู้เสพที่สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางสังคม จำนวน 51 คน โดยมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ มาเป็นวิทยากร ที่วัดราษฎร์บำรุง บ้านเตย ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายนิสิต วงศ์หทัย นายอำเภอพุทไธสง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ปลัดอำเภอ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพุทไธสง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ครูฝึกและทีมวิทยากร ร่วมให้การต้อนรับ
โครงการค่ายรวมพลังรักศรัทธาฯ เป็นความร่วมมือแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทั้งด้านการบำบัดฟื้นฟู การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคม เพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ไม่หวนกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก
นายโสภณ กล่าวกับผู้บำบัดยาเสพติดว่า หลังจากออกจากค่ายบำบัดสิ่งที่สำคัญคือจะต้องไปหางานทำ หรือไม่ก็ต้องมีกิจกรรมทำงานในบ้านตัวเอง คนไม่ทำงานส่วนใหญ่จะกลับมาเสพยาอีกครั้ง และยังบอกว่าใครต้องการฝึกอาชีพเพิ่มเติมก็ให้แจ้งมาที่มูลนิธิอาณัตพณ ซารัมย์ ได้ หรือแจ้งกับ นายกองค์การบริหารตำบล จะได้จัดหาวิทยากรให้
จากนั้น นายโสภณ เดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมรวมพลังรักศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่วัดจันทราวาส อำเภอลำปลายมาศ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ
พร้อมให้โอวาทและข้อคิดแก่ผู้เข้ารับการบำบัด โดยเน้นย้ำว่า“การตัดสินใจเข้ารับการบำบัดถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญของชีวิต เป็นโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ ขอให้ทุกคนมีความมุ่งมั่น เชื่อมั่นในตนเอง และไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค เพราะทุกคนสามารถกลับมาเป็นกำลังสำคัญ ของครอบครัวและสังคมได้ รวมทั้งเน้นย้ำให้ผู้เข้ารับการบำบัดตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง การมีวินัยในชีวิต และการเลือกคบเพื่อนที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขและยั่งยืน
นอกจากนี้ ยังได้มอบเงินส่วนตัวให้แก่ผู้เข้ารับการบำบัด โดยถวายแด่เจ้าอาวาสวัดจันทราวาสฯเป็นส่วนหนึ่งในการบูรณะและบำรุงรักษาวัด นับเป็นการสร้างบุญกุศลและเสริมสร้างพลังใจในการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้อง อีกทั้ง ยังได้มอบเงินเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ บุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการดูแล ฟื้นฟู และช่วยเหลือผู้เข้ารับการบำบัดอย่างใกล้ชิด
ภายหลังจากนั้น นายโสภณ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมภายในค่าย อาทิ กิจกรรมฝึกระเบียบวินัย กิจกรรมกลุ่มบำบัด การให้คำปรึกษาทางจิตใจ และการฝึกทักษะอาชีพเบื้องต้น ซึ่งล้วนเป็นกระบวนการสำคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่ผู้เข้ารับการบำบัด โดยได้สอบถามความเป็นอยู่ รับฟังปัญหา และให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้ารับการบำบัดเป็นอย่างยิ่ง
ซึ่งการลงพื้นที่ของ นายโสภณ ในครั้งนี้ นับเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้ารับการบำบัดและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง สะท้อนถึงความห่วงใยและความมุ่งมั่นของภาครัฐในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและยั่งยืน อันจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยและความเข้มแข็งของสังคมในระยะยาว
