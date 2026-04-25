ชาวแม่พริกล่าชื่อร้องผู้ว่าฯ-สำนักพุทธฯสอบอาศรมดังเชียงใหม่ อ้างพินัยกรรมแย่งสังขารเกจิดังลำปาง

ลำปาง – ชาวแม่พริกรวมตัวสักการะสรีระสังขาร “ครูบาหยัด”-บวงสรวง เสื้อบ้านศาลแม่เฒ่าจัน ขอช่วยปกปักษ์รักษา-ไม่ให้มีใครมานำสรีระครูบาออกจากวัด พร้อมล่าชื่อเรียกร้องผู้ว่าฯ-สำนักพุทธ ตรวจสอบอาศรมดังเชียงใหม่ อ้างพินัยกรรมขอย้ายสังขารเกจิดังลำปาง
สายวันนี้ (25 เม.ย.69) ชาวบ้าน 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วยบ้านแม่พริกบน บ้านสันขี้เหล็ก บ้านร่มไม้ยาง ร่วม 500 คน ได้มารวมตัวที่วัดแม่พริกบน ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง จัดเตรียมเครื่องสักการะ และร่วมพิธีสักการะสรีระสังขารครูบาหยัด ซึ่งบรรจุในโลงแก้วภายในวัดเพื่อให้ปกปักรักษาชาวบ้าน-ให้สรีระครูบาอยู่ที่วัดตลอดไป ก่อนที่จะทำพิธีดำหัวเจ้าอาวาสและพระสงฆ์ ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง
จากนั้นชาวบ้านได้นำช่อดอก อาหารคาวหวานสุรายาสูบ ไปยังศาลแม่เฒ่าจัน ซึ่งเป็นศาลเสื้อบ้าน(ผู้ปกปักษ์รักษาหมู่บ้าน) ซึ่งอยู่กลางทุ่งนาท้ายหมู่บ้าน เพื่อทำพิธีบอกกล่าวสักการะขอขมาและขอพรขอความโชคดีแก่ชาวบ้านให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขให้มีโชคลาภและครั้งนี้ได้ขอให้ช่วยปกปักษ์รักษาสรีระพระครูวิธานพัฒนาภรณ์ หรือ”ครูบาหยัด อคฺคเตโช” ไม่ให้มีผู้ใดมานำสรีระครูบาออกไปจากวัดได้
ขณะที่คณะกรรมการหมู่บ้านได้ให้ชาวบ้านล่ารายชื่อเพื่อส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และ ผอ.สำนักพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เพื่อให้ตรวจสอบ อาศรมพรหมธาดาพุทธาสถาน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ที่มอบหมายทนายความนำพินัยกรรมมาที่วัด เพื่อเคลื่อนย้ายสรีระร่าง “ครูบาหยัด” ไปไว้ที่อาศรมฯ จนต้องรวมตัวต่อต้านกันมาแล้วเมื่อ 24 เม.ย.ที่ผ่านมา