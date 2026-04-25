"ศุภจี" ลุยสวนทุเรียนเมืองจันท์ดันผลไม้คุณภาพบุกตลาดโลก ตั้งเป้าขายจีน1ล้านตันในปีนี้

จันทบุรี- "ศุภจี" ลุยสวนทุเรียนเมืองจันท์ ดัน‘ทุเรียนไทย’ สู่ผลไม้คุณภาพตั้งเป้าขายจีนให้ได้ 1 ล้านตันในปีนี้ เดินหน้านโยบายบุกตลาดโลก จับมือ TikTok เปิดเกมรุกขายออนไลน์ สร้างรายได้เกษตรกร
.
วันนี้ (25 เม.ย.) นางศุภจี สุธรรมพันธ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เดินทางลงพื้นที่ จ.จันทบุรี เดินหน้านโยบายขับเคลื่อน“ผลไม้คุณภาพ” มุ่งยกระดับสินค้าเกษตรไทยสู่มาตรฐานสากล พร้อมเร่งเครื่องขยายตลาดส่งออกผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเต็มกำลัง
โดยได้นำคณะเดินทางไปยัง “สวนอาจารย์สมพงษ์ (ทุเรียน 100 ล้าน)”ซึ่งอยู่ในพื้นที่ อ. เขาคิชฌกูฏ เพื่อติดตามกระบวนการผลิตทุเรียนคุณภาพส่งออก โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย นายสมพงษ์ กลีบมาลี เจ้าของสวน ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการผลิตทุเรียนคุณภาพเพื่อการส่งออก
เจ้าของสวนทุเรียน 100 ล้าน ยังบอกอีกว่าหัวใจสำคัญของการสร้างมาตรฐานสินค้าในพื้นที่ ยังมีเรื่องของการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ทุเรียนคุณภาพภายใต้แบรนด์ Q-Chan และการนำนวัตกรรมสินค้าแปรรูป เช่น เครื่องสำอางจากสารสกัดดอกทุเรียนแบรนด์ Durrianar Thailand เพื่อสะท้อนถึงศักยภาพการต่อยอดสินค้าเกษตรไทยสู่มูลค่าเพิ่ม
ขณะที่การลงพื้นที่ จ.จันทบุรี ในครั้งนี้ยังมีไฮไลต์สำคัญที่พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กรมการค้าภายใน และแพลตฟอร์ม TikTok เพื่อส่งเสริมการค้าขายผลไม้และสินค้าแปรรูปผ่านระบบอีคอมเมิร์ซ
พร้อมเยี่ยมชมการไลฟ์สดจำหน่ายสินค้าจริงของครีเอเตอร์ ซึ่งกำลังกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงผู้บริโภครุ่นใหม่
.
จากนั้นยังได้เดินทางต่อไปยัง บริษัท แซม-ซัน อินเตอร์เฟรซ จำกัด อ.เมืองจันทบุรี เพื่อตรวจติดตามกระบวนการคัดบรรจุทุเรียนส่งออกอย่างเข้มงวดตั้งแต่การตรวจคุณภาพ โดยมี นายภานุวัฒน์ ไหมแก้ว กรรมการผู้จัดการบริษัทให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปการคัดบรรจุทุเรียนคุณภาพเพื่อส่งออกพร้อมนำเยี่ยมชมขั้นตอนและกระบวนการสำคัญต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อาทิ การตรวจสอบคุณภาพทุเรียนก่อนส่งออกโดย สวพ.6 และ Central Lab การตรวจปิดตู้สินค้าโดยด่านตรวจพืชจันทบุรี ตลอดจนกระบวนการคัดบรรจุที่ได้มาตรฐานไปจนถึงขั้นตอนการปิดตู้สินค้าเพื่อให้ได้มาตรฐานก่อนส่งถึงมือลูกค้าต่างประเทศ
นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการจำหน่ายทุเรียนผ่านระบบ Live Commerce เจาะตลาดจีน ผ่านแพลตฟอร์มชั้นนำอย่าง Douyin, Kuaishou และ Taobao รวมถึงระบบ Private Ecosystem Live Streaming ก่อนปิดท้ายด้วยพิธีปล่อยขบวนคาราวานผลไม้ ส่งตรงสู่ตลาดโลกและห้างค้าปลีกสมัยใหม่(Modern Trade)
การลงพื้นที่ครั้งนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของภาครัฐในการยกระดับ “เกษตรไทย” ให้แข่งขันได้ในเวทีโลก ด้วยการผสาน “คุณภาพ + เทคโนโลยี” เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทยในระยะยาว และยังตั้งเป้าขยายตลาดส่งออกในจีนให้ได้ 1 ล้านตันในปีนี้