อว.ผนึกกระทรวงเกษตรฯ สู้วิกฤตปุ๋ยแพง! เปิดตัว “ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อ (เกษตรกร)ไทย” นำร่องที่อุดรธานี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.อว. เป็นประธานเปิดตัวโครงการ “ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อ (เกษตรกร) ไทย” ที่ธกส.อุดรธานี
อุดรธานี-อว.ผนึกกระทรวงเกษตรฯ เปิดตัว “ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อ (เกษตรกร) ไทย” ที่จังหวัดอุดรธานี นำร่องใช้นวัตกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมีอัจฉริยะ คำนวณตามค่าวิเคราะห์ดิน วางเป้าลดต้นทุนปุ๋ยได้ถึงร้อยละ 50 สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน แก้ปัญหาปุ๋ยแพง สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายสหกรณ์ฯทั่วประเทศ


วันนี้ (25 เม.ย.) ที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. อุดรธานี จำกัด ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานพิธีเปิดตัวโครงการ “ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อ (เกษตรกร) ไทย” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาปุ๋ยเคมีพุ่งสูงขึ้น และปัญหาดินเสื่อมโทรม มีนายวัชระพล ขาวขำ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ, นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี, ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และเกษตรกรเข้าร่วมงาน

ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เปิดเผยว่าวันนี้เป็นการทำงานแบบบูรณาการอย่างแท้จริง โดยเป้าหมายหลักคือเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตขาดแคลนปุ๋ย ซึ่งเป็นความจำเป็นเร่งด่วน เราจะไม่ทำงานในเชิงรับอีกต่อไป เมื่อเกิดวิกฤตเราต้องรับมือได้ทันที เริ่มต้นจากการจัดการทรัพยากรที่เรามีอยู่ ทั้งเรื่องน้ำและปัจจัยการผลิตอื่นๆ อย่างเรื่องน้ำ เราพยายามดูแลการบริหารจัดการน้ำท่วม-น้ำแล้ง อาศัยความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อป้องกันปัญหาก่อนจะเกิดขึ้น

นวัตกรรมนี้จะเข้ามาเปลี่ยนวิถีเดิมของเกษตรกร นำนวัตกรรมชุดตรวจดินและสูตรคำนวณผสมปุ๋ยมาใช้ เกษตรกรสามารถนำแม่ปุ๋ยมาผสมตามสูตรที่เหมาะกับสภาพดินและชนิดพืชของตัวเอง ที่สำคัญคือนำปุ๋ยเคมีมาผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งนอกจากจะได้ประสิทธิภาพเท่าเดิมแล้ว ยังปรับปรุงคุณภาพดินไปในตัว ไม่ให้ดินเสียจากการใช้เคมีเพียงอย่างเดียว




ศ.ดร.ยศชนัน กล่าวต่อว่าหากเกษตรกรหันมาใช้โมเดลปุ๋ยสั่งตัดนี้ จะสามารถลดค่าใช้จ่ายปุ๋ยลงได้เกือบครึ่งหนึ่งของต้นทุนเดิม โดยตั้งเป้าใช้ สหกรณ์ เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงนวัตกรรมสู่มือประชาชน ใช้สหกรณ์เป็นโมเดลหลัก เกษตรกรสามารถมาตรวจดินผ่านแอปพลิเคชันของกระทรวงเกษตรฯ หรือใช้ชุดตรวจของ อว. เมื่อได้สูตรแล้ว สหกรณ์จะเป็นผู้ดูแลเรื่องแม่ปุ๋ย

โดยมีการเชื่อมโยงกับภาคเอกชนและกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้เข้าถึงวัตถุดิบได้ง่ายขึ้น เบื้องต้นจะขยายผลเป็นพื้นที่ทดลอง (Sandbox) ใน 30 เขตสหกรณ์ หากได้รับการตอบรับที่ดีและเห็นผลเป็นรูปธรรม พร้อมจะขยายโมเดลนี้ไปสู่สหกรณ์และจุดบริการต่างๆทั่วประเทศทันที


นอกจากการจัดการเรื่องปุ๋ย ศ.ดร.ยศชนัน ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรผ่านกระทรวงแรงงาน โดยระบุว่าได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อเพิ่มทักษะฝีมือแรงงาน การทำเกษตรบางพื้นที่อาจทำไม่ได้ทั้งปี ดังนั้นการเพิ่มทักษะอาชีพเสริมจึงสำคัญมาก เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้อื่น เข้ามาจุนเจือครอบครัวช่วงที่พักจากการทำนาทำไร่ เพื่อความมั่นคงปากท้องของทุกคนอย่างยั่งยืน

