ปส.วิสามัญดับ 1 จับ 1!กระบะขนยาลงดอยวาวี-ยิงปะทะ จนท. ล่ารถนำหนีขึ้น ทล.118 หวุดหวิด

เชียงราย - ตำรวจ บช.ปส.เฝ้าแกะรอยตลอดเส้นทาง ทช.3037..ก่อนไล่สกัดกระบะขนยาบ้า 3 กระสอบ บึ่งลงดอยวาวี แถมเหิมยิงใส่ จนท. จนต้องเปิดฉากตอบโต้ ก่อนวิสามัญคนร้ายคาที่ 1 จับได้อีก 1 พร้อมเร่งล่ารถนำซิ่งหนีขึ้น ทล.118 เชียงราย-เชียงใหม่ ไปได้หวุดหวิด
วันนี้ (25 เม.ย.) เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติด (ปส.) บก.ปส.3 บช.ปส.สืบทราบว่าขบวนการค้ายาเสพติดจะขนยาเสพติดจำนวนมากลงมาจากเส้นทางหมายเลข 3037 หรือทางขึ้นดอยวาวี-ดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย จึงได้นำกำลังออกติดตาม
กระทั่งพบรถยนต์ 2 คัน ขับมาตามเส้นทางลงจากภูเขามุ่งหน้าจะไปยังทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงราย-เชียงใหม่ โดยหนึ่งในนั้นเป็นรถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า ติดป้ายทะเบียนกรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจ บช.ปส.จึงได้นำกำลังไปทำการสกัดเอาไว้เมื่อรถคันดังกล่าวขับไปถึงบริเวณหมู่บ้านตีนดอย หมู่ 8 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย ก่อนจะถึงทางหลวงหมายเลข 118
อย่างไรก็ตามเมื่อเจ้าหน้าที่นำรถเข้าประชิดคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่เพื่อจะเปิดทางหลบหนี ทำให้เกิดการยิงปะทะกันขึ้น ทำให้คนร้ายที่อยู่ในรถเป็นชายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 1 ราย และเจ้าหน้าที่สามารถหยุดรถเอาไว้ได้ก่อนจะจับกุมชายที่อยู่ในรถได้อีกจำนวน 1 คน
แต่รถนำทางอีกคันซึ่งคาดว่ามีคนขับและคนโดยสาร รวม 2 คน ขับหลบหนีไปได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ปส.จึงประสาน พ.ต.อ.กฤษฎา งามจิตต์ ผกก.สภ.แม่สรวย เพื่อขอกำลังสนับสนุนการติดตามจับกุมคนร้ายที่หลบหนีไปทาง ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปส.ได้ตรวจสอบที่ด้านหลังรถยนต์กระบะที่สกัดเอาไว้ได้พบบรรทุกกระสอบฟางมาด้วย 3 ใบ เบื้องต้นพบว่าภายในบรรจุยาบ้า ใบละประมาณ 100,000 เม็ด รวมของกลางยาบ้าทั้งหมด 300,000 เม็ด จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลางและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชันสูตรศพ-ตรวจสอบหลักฐานในที่เกิดตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป.