(คลิป)ตะลึง!เปิดภาพดอยป่าหนา ไชยปราการ โดนรุกตัด-ถางเหี้ยน รอใส่พานนายทุนเช่าปลูกขิง

เชียงใหม่ – เห็นแล้วตะลึงกันทั้งบาง..เปิดคลิปภาพ “ดอยป่าหนา ไชยปราการ เชียงใหม่”วันนี้ ผืนป่าถูกรุกตัด-เผาแผ้วถางเหี้ยนแทบหมดดอย มีทั้งฮุบป่าทำไร่-ปลูกข้าวโพด ยันรอใส่พานให้นายทุนเช่าปลูกขิง แถมสารเคมีตกค้าง-ตะกอนดิน ไหลลงอ่างเก็บน้ำจนเริ่มตื้นเขิน-ปนเปื้อน กระทบน้ำต้นทุนทำน้ำประปา-น้ำเพื่อการเกษตร
ผู้ใช้น้ำของอ่างเก็บน้ำแม่ทะลบ ตำบลแม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ได้นำภาพการลักลอบตัดต้นไม้รอยแผลยังสดใหม่-การแพ้วถางทำไร่-ปลูกข้าวโพด รวมทั้งมีนายทุนจากพื้นที่อื่นเข้ามาเช่าเพื่อปลูกขิง แต่ในสองปีที่ผ่านมามีการบุกรุกจนผืนป่าดอยป่าหนาแทบจะหมดดอย และในปีนี้มีไฟไหม้ป่ามากยิ่งขึ้นกว่าปีที่แล้ว เข้าร้องเรียนกับหลายหน่วยงานในพื้นที่ เรียกร้องให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้เข้ามาดูแล
ซึ่งล่าสุดนายปธิกร เอี่ยมสะอาด นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าดูพื้นที่แล้ว มอบหมายให้นายคำมูล เมืองใจ นายก อบต.แม่ทะลบ เชิญประชาชนผู้ที่เดือดร้อนจากการใช้น้ำ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ทั้งฝ่ายปกครอง อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา หน่วยป้องกันป่าไม้โป่งจ็อก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หัวหน้าส่งเสริมการเกษตร กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน และกรรมการผู้ใช้น้ำอ่างแม่ทะลบ ร่วมประชุมหาทางแก้ปัญหาปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
นายอำเภอไชยปราการ ได้แจ้งเรื่องจุดไฟป่าที่เพิ่มมากขึ้น มีการลักลอบเผาป่าเพื่อหาของป่า ขยายพื้นที่ทำกินในพื้นที่เขตป่าสงวน เขตป่าอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา เพื่อเปิดพื้นที่ให้นายทุนเช่าปลูกขิง ก่อปัญหากับสิ่งแวดล้อม เศษขยะตะกอนจากเผาป่าไหลลงอ่างเก็บน้ำทำให้พื้นที่เก็บน้ำตื้นเขินเก็บน้ำได้น้อยลงเรื่อยๆ
กำนันตำบลแม่ทะลบได้กล่าวถึงป่าหายแล้วอ่างเก็บน้ำเริ่มตื้นเขิน คนปลายน้ำเริ่มมีปัญหาขาดแคลนน้ำใช้ในการเกษตร รวมถึงน้ำปนเปื้อนสารเคมี เพราะใช้น้ำจากอ่างฯทำน้ำประปาด้วย อันตรายต่อผู้บริโภค
นายคำมูล เมืองใจ นายกอบต.แม่ทะลบ แจ้งว่าป่าไม้ต้นน้ำอ่างแม่ทะลบหลวง 247 ไร่ ที่อนุรักษ์ ถูกชาวบ้านบุกรุกทำลายสิ้นแล้ว ทั้งยังมีการบุกรุกตลอดเวลา ทั้งป่าไม้ และอุทยานฯ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครองเข้าทำการปราบปรามแล้ว แต่จับได้บ้างไม่ได้บ้าง จึงอยากขอคืนโดยด่วนเพื่อความยั่งยืนของอ่างเก็บน้ำ
ตัวแทนอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา ได้แจ้งว่าในเขตของอุทยานมีการบุกรุกน้อยเพราะออกตรวจสอบตลอด แต่ยังห่วงว่าอ่างเก็บน้ำจะตื้นเขินแล้วต่อไปอ่างเก็บน้ำแม่ทะลบหลวงจะใช้ไม่ได้เพราะจะเหลือพื้นที่เก็บน้ำน้อยลงเรื่อยๆ ขยะตะกอนทับถมมากขึ้นทุกวัน
หัวหน้าหน่วยป้องกันป่าไม้โป่งจ็อก แจ้งว่าพื้นที่ป่าที่อยู่ในความดูแลเหลือ 20,000 กว่าไร่ เพราะองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ขอเช่าเพื่อปลูกต้นไม้ 40,000 กว่าไร่ ที่เหลือจะเป็นป่าเสื่อมโทรม แลที่ สทก.
อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าพื้นที่ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ขอเช่าเพื่อปลูกต้นไม้ มีนายทุนลักลอบบุกรุกกว่า 70%