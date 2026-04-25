อึ้ง!ครูเชียงรายร้องสอบทุจริตงบอาการกลางวันเด็ก เกือบ 10 ปีไม่จบ คนโดนร้องเกษียณกันแทบเกลี้ยง

เชียงราย - ร้องมาเกือบครบทศวรรษแล้ว ยังไร้ผล..ครูสาวเชียงราย ตามจิกคดี ผอ.โรงเรียนฯพื้นที่เวียงแก่น กับพวกทุจริตงบอาหารกลางวันเด็ก จนตัวเองโดนสอบ-โดนย้ายข้าม จว. ผู้ถูกร้องหลายคนเกษียณไปแล้ว เรื่องยืดเยื้อย่างเข้าปีที่ 8 ล่าสุดศาลปกครองเชียงใหม่สั่ง ป.ป.ช.เปิดเผยข้อมูล จ่อยื่นผู้ว่าฯดักการอุทธรณ์
กรณีครูกาหลง จบศรี อายุ 51 ปี ข้าราชการครูที่เคยสังกัดโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เคยร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำ จ.เชียงราย ให้ตรวจสอบผู้อำนวยการโรงเรียนที่เคยสังกัดและพวก ฐานทุจริตโครงการอาหารกลางวันนักเรียนปีงบประมาณ 2558-2560 นั้น
จนถึงวันนี้(25 เม.ย.69) เรื่องดังกล่าวผ่านมา 8 ปี ปรากฎว่าผู้บริหารและข้าราชการหลายคนเกษียณอายุราชการไปแล้ว ส่วนนักเรียนที่เสียหายก็จบการศึกษาออกไปกันหมดแล้ว อย่างไรก็ตาม ครูกาหลงยังคงเดินหน้าเรียกร้องทวงคืนสิทธิ์หรือค่าเสียหายให้กับอดีตนักเรียนต่อไป
โดยฟ้องศาลปกครองเชียงใหม่ ให้ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำ จ.เชียงราย และคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้เปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบตามที่เคยร้องเรียนไปตั้งแต่กลางปี 2561 รวมทั้งเปิดเผยผลการประชุม-มติที่ประชุมของคณะกรรมการและอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
กระทั่งล่าสุดศาลปกครองเชียงใหม่ได้มีคำพิพากษาลงวันที่ 5 มี.ค.2569 ให้ผู้ถูกฟ้องทั้ง 2 ได้เปิดเผยข้อมูลตามที่ครูกาหลงฟ้องร้องได้ แต่ครูกาหลงคาดว่าหน่วยงานดังกล่าวอาจจะมีการอุทธรณ์ต่อ จึงได้เตรียมเข้ายื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงค์ธรรม จ.เชียงราย และนายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย เพื่อให้ช่วยเหลือให้มีการเปิดเผยข้อมูลอีกทางหนึ่ง
ครูกาหลง กล่าวว่าแม้ว่าเหตุการณ์จะผ่านมาหลายปีและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างก็ไม่อยู่ที่เดิมกันแล้ว แต่ความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้วในฐานะที่ตนเป็นครูก็ไม่อยากให้ลูกศิษย์เสียสิทธิ์ที่พึงได้ แต่ปรากฎว่าหลังจากร้องเรียนเรื่องนี้ตั้งแต่ปี 2561 เด็กๆ และผู้ปกครองกลับถูกข่มขู่ ตัวเองก็ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน ถูกโยกย้ายไปอยู่ที่ อ.ภูซาง จ.พะเยา
ต่อมา ป.ป.ช.ได้แจ้งกลับมาว่าไม่ปรากฎพฤติการณ์ว่าผู้ถูกร้องเรียนมีการกระทำความผิดทุจริตจึงมีมติไม่รับเรื่องไว้พิจารณา ดังนั้นตนจึงร้องขอข้อมูลการตรวจสอบ การประชุมและมติที่ประชุมของ ป.ป.ช.แต่ก็ไม่ได้รับ จึงร้องเรียนต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ซึ่งได้มีมติว่าสามารถเปิดข้อมูลดังกล่าวหากไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งฟ้องต่อศาลปกครองเชียงใหม่ กระทั่งศาลได้มีคำพิพากษาให้เปิดเผยข้อมูลได้ในที่สุด ตนจึงจะสู้ต่อไปจนกว่าจะทวงคืนสิทธิ์ให้แก่อดีตนักเรียนได้สำเร็จ
รายงานข่าวแจ้งว่าในปีงบประมาณ 2558-2560 ครูกาหลงรับราชการเป็นครูที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่ อ.เวียงแก่น และกลางปี 2561 ได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำ จ.เชียงราย ฯลฯ ว่ามีการทุจริตอาหารกลางวันนักเรียน
โดยแนบหลักฐานหลายอย่าง เช่น เอกสารการใช้งบประมาณปี 2558-2560 ที่ระบุว่าเป็นการนำค่าอาหารกลางวันไปจ่ายผิดประเภท,เอกสารการเบิกเงินเต็มแต่หักออกไปเดือนละ 30,000 บาท เพื่อนำไปสำรองจ่ายด้านอื่นๆ ทั้งๆ ที่มีงบประมาณจาก สพป.อยู่แล้ว นอกจากนี้ยังสงสัยเรื่องการจัดซื้อชุดพละให้นักเรียนแต่กลับได้แค่เสื้อส่วนกางเกงต้องไปหาซื้อต่อ ฯลฯ
หลังร้องเรียนเจ้าตัวกลับถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน ถูกงดขั้นเงินเดือน และย้ายไปอยู่ที่ จ.พะเยา ปัจจุบันครูกาหลงเป็นครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย.