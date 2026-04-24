สสจ.นครปฐม สั่งตรวจเข้มคลินิกศัลยกรรมทั้งจังหวัด หลังสาวดับจากเสริมจมูกเทคนิคซี่โครง

นครปฐม - สสจ.นครปฐม ผนึกกำลัง ตำรวจเร่งตรวจคลินิกผ่าตัดความงามทุกแห่ง ป้องกันเหตุซ้ำ พร้อมสั่ง ปิดคลินิกต้นเหตุ 7 วัน ส่งเรื่องแพทยสภาพิจารณา
วันนี้( 24 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีหญิงเสียชีวิตภายหลังเข้ารับการผ่าตัดเสริมจมูกด้วยเทคนิคซี่โครงจากคลินิกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ซึ่งกลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างกว้างขวาง โดยเหตุเกิดช่วงเวลาประมาณ 12.00 น. วันที่ 21 เมษายน ต่อเนื่องถึงเวลา 00.00 น. วันที่ 22 เมษายนที่ผ่านมา
ภายหลังเกิดเหตุ นพ.วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ได้ประสานงานกับ พล.ต.ต.พิทักษ์ อุปพงษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม และ พ.ต.อ.อชิรวัตติ์ ถาวรเจริญวัฒน์ ผกก.สภ.เมืองนครปฐม สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเร่งด่วน
โดยเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมเข้าตรวจสอบพบว่า ผู้เสียชีวิตเข้ารับบริการที่คลินิกดังกล่าวจริง และเกิดความผิดปกติระหว่างการรักษา เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ จึงมีคำสั่งปิดสถานพยาบาลเป็นการชั่วคราว 7 วัน
ต่อมา วันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 11.30 น. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ได้ประชุมกำหนดมาตรการติดตามความคืบหน้าคดี เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างรอบคอบและเป็นธรรม
ล่าสุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมได้รวบรวมข้อมูลส่งไปยังแพทยสภา เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล ลงพื้นที่ตรวจสอบและเฝ้าระวังคลินิกเสริมความงามที่มีบริการผ่าตัดทุกแห่งในจังหวัดนครปฐมอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะดังกล่าวซ้ำอีก.