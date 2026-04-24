ศรัทธาชาวแม่พริกฮือปิดวัดฯ!ค้านอาศรมดังเชียงใหม่ อ้างพินัยกรรมย้ายสรีระครูบาดังลำปาง

ลำปาง – ศรัทธาชาวแม่พริกฮือปิดวัด..ค้านนำสรีระ “ครูบาหยัด” เกจิดังลำปางออกจากวัด หลังทีมนายความอาศรมดังเชียงใหม่อ้างพินัยกรรมครูบาฯมอบร่างให้แล้ว แต่ชาวบ้านไม่เชื่อ บอกเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรก แถมวันทำเป็นช่วงครูบาฯอาพาธอยู่รพ. และเคยลั่นวาจาไว้ว่าจะขอตายที่วัดไม่ไปไหน
วันนี้ (24 เม.ย.) ชาวบ้าน 3 หมู่บ้าน รอบวัดแม่พริกบน ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง ได้มารวมตัวกันปิดประตูวัดแม่พริกบน หลังทราบว่าจะมีคนมานำสรีระร่าง พระครูวิธานพัฒนาภรณ์ (ครูบาประหยัด อคคเตโช) อดีตเจ้าอาวาสวัดแม่พริกบน หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “ครูบาหยัด” เกจิอาจารย์ชื่อดังของลำปาง ออกจากวัด
ต่อมาไม่นานทีมนายความพร้อมทีมงานของครูบาตรัยเทพ จันทวัณโณ อาศรมดังเชียงใหม่ได้นำรถกู้ชีพมาจอดหน้าวัดเพื่อรับสรีระครูบาหยัด ชาวบ้านได้กรูขับไล้ให้ทีมงานออกไปจากวัดและไม่ให้นำสรีระครูบาไปพร้อมไม่ให้กลับมาที่วัดแห่งนี้อีก จนเกิดชุลมุนและความโกลาหลขึ้น
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่พริก ได้เข้ามาระงับเหตุ ซึ่งใช้เวลาเกือบชั่วโมง จากนั้นทางนายอำเภอแม่พริกได้ให้ผู้ใหญ่บ้าน3หมู่บ้าน ตัวแทนชาวบ้าน ไปร่วมหารือกับทีมงานของอาศรม ณ ที่ว่าการอำเภอแม่พริก
กระทั่ง 15.00 น.ทีมทนายความของวัดแม่พริกบน ตัวแทนชาวบ้านรวมถึงตัวแทนสงฆ์จำนวนหนึ่ง ได้เข้าร่วมประชุมเรื่องดังกล่าว ซึ่งทีมงานของครูบาตรัยเทพ จันทวัณโณ ได้ให้ทนายนำเอกสารซึ่งระบุว่าเป็นพินัยกรรมที่ครูบาหยัดได้มอบให้กับครูบาตรัยเทพ จันทวัณโณ มาแสดง โดยในหนังสือที่ระบุว่า
..เป็น "พินัยกรรม เรื่องแต่งตั้งผู้จัดการสรีระสังขาร" ซึ่งทำขึ้นเมื่อวันที่ 15 ต.ค.63 ณ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม มีเขียนว่า..อาตมาพระครูวิธานพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดแม่พริกบนฯ ขอทำพินัยกรรมกำหนดการเผื่อถึงการมรณภาพ เกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้ง ผู้จัดการสรีระสังขาร(ร่างกาย) ของอาตมา เมื่ออาตมามรณภาพ โดยอาตมาของแต่งตั้งครูบาตรัยเทพ จันทวัณโณ เป็นผู้จัดการแต่พียงผู้เดียว
เนื้อหาสรุปได้ว่า "ขอมอบสรีระสังขารให้แก่ ท่านครูบาเจ้าดรัยเทพ จันทวัณโณ เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ อาศรมพรหมธาดาพุทธาสถาน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการสรีระแต่เพียงผู้เดียว โดยระบุว่าขณะทำพินัยกรรมอาตมามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ และกระทำด้วยความสมัครใจ พินัยกรรมทำไว้2ฉบับ โดยอาตมาเก็บรักษาไว้1ฉบับ และมอบให้ ครูบาตรัยเทพ1ฉบับ" ในเอกสารดังกล่าวยังมีการปั๊มลายนิ้วมือ และลายมือซื่อของครูบาหยัด พร้อมพยาน ซึ่งเป็นลูก และเจ้าหน้าที่พยาบาลลงนามกำกับครบถ้วน ทำให้ฝ่ายทนายความยืนยันในสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะน่าร่างของอดีตเจ้าอาวาสออกจากพื้นที่
ด้านตัวแทนคณะสงฆ์ ตัวแทนชาวบ้าน มรรคนายกวัด รวมถึงรักษาการเจ้าอาวาสวัดแม่พริกบน และ ทนายความ ได้ให้ข้อมูลว่า พินัยกรรมฉบับนี้ทางวัดเพิ่งเห็น เมื่อทนายความของครูบาตรัยเทพนำมาให้ในวันนี้ ซึ่งที่บอกว่าครูบาหยัดเก็บรักษาไว้1ฉบับก็ไม่เคยเห็น และไม่เชื่อว่าพินัยกรรมฉบับดังกล่าวเป็นของจริง
เพราะตามวันที่ที่ระบุในพินัยกรรมเป็นช่วงที่ครูบาหยัดอาพาธหนักอยู่ที่โรงพยาบาล ซึ่งปกติครูบาหยัดสามารถเขียนหนังสือ เซ็นต์ชื่อด้วยตัวเองทุกครั้ง แต่ครั้งนี้มีการปั๊มลายนิ้วมือซึ่งผิดสังเกต และที่สำคัญตอนที่ครูบาไม่อาพาธท่านเคยพูดไว้ว่าจะขอตายอยู่ที่วัดไม่ไปไหน จึงขัดกับเจตนาในพินัยกรรม
และที่ผ่านมาหลังจากครูบาหยัดละสังขารก็มีการจะมานำสรีระออกจากวัดมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ชาวบ้านไม่ยอม และครั้งนี้ก็มาอีกเป็นครั้งที่2 ซึ่งชาวบ้านและคณะศรัทธาในพื้นที่ก็ไม่ยอมเช่นกัน
โดยช่วงเย็นได้มีการประกาศเสียงตามสายให้ชาวบ้านมาลงชื่อคัดค้านการนำสรีระครูบาหยัดออกจากวัด เพื่อมอบให้ทนายความนำไปใช้ในการต่อสู้ เพราะอีกฝ่ายจะใช้สิทธิ์ฟ้องศาล
สำหรับพระครูวิธานพัฒนาภรณ์ หรือ”ครูบาหยัด อคฺคเตโช”อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล อดีตเจ้าอาวาสวัดแม่พริกบน อ.แม่พริก นามเดิมชื่อ “ประหยัด” นามสกุล “เพชรแจ้ง” เกิดเมื่อวันที่ 1 ม.ค.2496 ปีมะเส็ง บ้านท่าด่าน อ.แม่พริก เมื่ออายุ 15 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดพระบาทวังตวง อุปสมบทเมื่ออายุ 21 ปี ที่วัดพระบาทวังตวง ได้รับฉายา“อคฺคเตโช”มีพระครูสุนันท์นวกิจ(ครูบาบุ)วัดแม่พริกลุ่ม เป็นพระอุปัชฌาย์ และจำพรรษาที่วัดแม่พริกบน ต.แม่พริก ตั้งแต่ปี 2533 ได้อาพาธลงเมื่อวันที่ 31 ต.ค.68
คณะศรัทธาและศิษยานุศิษย์ ได้นิมนต์เข้ารักษาอาการที่รพ.พิษณุเวช จ.พิษณุโลก แต่อาการไม่ทุเลาลง จึงนิมนต์ไปรักษาต่อที่ รพ.มหาราช จ.เชียงใหม่ คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างเต็มความสามารถ แต่อาการอาพาธไม่ดีขึ้น และเมื่อเวลา 14.44 น. วันที่ 20 พ.ย.2568 ท่านก็ได้มรณภาพลงด้วยอาการอันสงบ สิริอายุ 72 ปี 11 เดือน 47 พรรษา ปัจจุบันสรีระของครูบาได้บรรจุไว้ในโลงแก้วภายในวัดแม่พริกบน