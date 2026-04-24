สุดเศร้าหญิงวัย51ปีถูกเพจTSD ปลอมหลอกลงทุนสูญเงินเกือบ 2 ล้านสุดท้ายผูกคอลาโลก

ฉะเชิงเทรา –เจ้าของร้านขายเสื้อผ้าตลาดบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา สุดเศร้าภรรยาถูกแก๊งมิจฉาชีพใช้เพจTSD ปลอมหลอกลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ทำสูญเงินเกือบ 2 ล้านบาทจนป่วยซึมเศร้า ตัดสินใจผูกคอลาโลก ฝากเตือนภัยนักลงทุนอย่าลงเชื่อคำเชิญชวนในโลกออนไลน์ วอนหน่วยงานเกี่ยวข้องช่วยเหลือ
วันนี้ ( 24 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจาก นายภาณุ อายุ 64 ปี เจ้าของร้านขายเสื้อผ้าในตลาด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ว่าภรรยาวัย 51 ปีของตนเองถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ จนสูญเงินมากถึง 1.98 ล้านบาทเป็นเหตุให้ป่วยซึมเศร้าจนตัดสินใจผูกคอลาโลก
พร้อมเล่าว่าในช่วงปลายเดือน ต.ค.68 ที่ผ่านมาภรรยาของตนเอง ได้เห็นข้อมูลการเชิญชวนลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ผ่านทางเฟซบุ๊ก จนนำสู่การเชิญชวนเข้ากลุ่มไลน์ของนักลงทุนและถูกหว่านล้อม ให้เข้าร่วมลงทุนด้วยการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ผ่านเพจTSD ปลอม และการซื้อขายหุ้นทองคำในห้างทองชั้นนำย่านเยาวราช แต่เมื่อลงทุนไปแล้วต้องการจะถอนเงินลงทุนคืน กลับทำไม่ได้
กระทั่งผ่านไประยะหนึ่ง จึงมีข้อความที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทนายความช่วยเหลือประชาชน เด้งเข้ามาในเฟซบุ๊กของภรรยา โดยทำทีว่าเป็นหน่วยงานที่ต้องการเข้ามาช่วยเหลือประชาชนที่ถูกแก๊งต้มตุ๋นหลอกลวงเงินจากการซื้อขายหุ้นเพื่อให้ได้รับเงินคืน โดยเป็นการรวมกลุ่มกันของผู้เสียหายในกลุ่มไลน์เพื่อเดินหน้าในการทำคดีจากผู้เสียหายหลายราย และส่งไปยังหน่วยงาน DSI
และยังหลอกให้จ่ายค่าธรรมเนียมในการดำเนินงานอีกหลายแสนบาทสุดท้ายก็ยังไม่ได้เงินคืน จนภรรยาของตนเองป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจากการถูกหลอกนำเงินเก็บทั้งชีวิตไปลงทุน และบางส่วนยังต้องหยิบยืมจากญาติพี่น้อย จนตัดสินใจผูกคอลาโลกเมื่อวันที่ 21เม.ย.ที่ผ่านมา และเตรียมที่จะเคลื่อนย้ายร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาในวันที่ 25 เม.ย.นี้
นายภาณุ ยังบอกอีกว่าหลังเกิดเหตุตนเองได้นำหลักฐานที่ภรรยาได้โอนเงินเข้าบัญชีต่างๆ
ถึง 7 บัญชีเข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แปลงยาว แต่ได้รบการปฏิเสธการรับแจ้งความร้องทุกข์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเพียงว่าให้รวบรวมหลักฐานให้ได้มากกว่าที่มีจึงจะสามารถแจ้งความได้ จึงอยากวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือ
เนื่องจากขณะนี้ทั้งบุตรชายวัย 16 ปีและบุตรสาววัย 10 ปี ขาดเสาหลักในครอบครัวเพราะรายได้หลักมาจากการทำงานประจำของภรรยา
อีกทั้งธุรกิจเปิดร้านขายเสื้อผ้าในตลาดซบเซา ที่สำคัญตนเองยังป่วยโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะและต้องเดินทางเข้ารักษาในกรุงเทพฯบ่อยครั้ง จึงทำให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก