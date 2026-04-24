(คลิป)นายกเล็กโพธิ์กลางโคราชแฉเอง! ปลอมใบแจ้งเกิดให้ต่างชาติ เรียกเงินหัวละ 3 หมื่น ทำเป็นขบวนการ 27 ราย

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- นายกเทศมนตรีแฉเอง ขบวนการทุจริตปลอมเอกสารแจ้งเกิดให้บุคคลต่างชาติ ในเทศบาลฯ โคราช เจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวรับเงินหัวละ 1-3 หมื่น เผยทำกันเป็นขบวนการ ตรวจสอบย้อนหลังพบผิดปกติอื้อกว่า 27 ราย ล่าสุดแจ้งดำเนินคดีหลายข้อหาพร้อมสอบเอาผิดวินัย เผยตำรวจสอบสวนกลางเร่งขยายผลดำเนินคดีทั้งขบวนการ
วันนี้ ( 24 เม.ย.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ออกเปิดเผยกรณีตรวจพบทุจริตในงานทะเบียนราษฎร์ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง หลังเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง ประสานเข้าตรวจสอบ พบมีการปลอมเอกสารแจ้งเกิดให้บุคคลต่างชาติและทำกันเป็นขบวนการ มีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้อง และมีการเรียกรับผลประโยชน์รายละ 1-3 หมื่นบาท โดยขณะนี้ตรวจพบความผิดปกติแล้วอย่างน้อย 27 ราย
นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท กล่าวว่า ช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กรมการปกครองเข้าพบตน เพื่อขอความร่วมมือตรวจสอบกรณีทุจริต งานทะเบียนราษฎร์ เมื่อดำเนินการตรวจสอบพบว่า มีการนำเอกสารเท็จมาใช้แจ้งเกิด โดยอ้างเอกสารจากสถานพยาบาลในลักษณะคล้ายหนังสือราชการ ทำให้เจ้าหน้าที่หลงเชื่อและดำเนินการตามขั้นตอน
ทั้งนี้พบว่าเจ้าหน้าที่รายหนึ่งซึ่งไม่มีสิทธิเข้าระบบ ได้อาศัยจังหวะที่เจ้าหน้าที่รายอื่นเผลอ แอบใช้สิทธิเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกข้อมูล ทำให้ชื่อในระบบไม่ปรากฏเป็นของผู้กระทำผิด และสามารถออกเอกสารให้ผู้มาติดต่อได้อย่างต่อเนื่อง โดยฝ่ายบริหารไม่ทราบ เนื่องจากกระบวนการอยู่ในระดับปฏิบัติการ
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง กล่าวอีกว่า จากการสอบสวนผู้เกี่ยวข้องใช้เวลา 2 วัน ผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพ โดยพบว่า มีการเรียกรับเงินรายละ 10,000-30,000 บาท และมีลักษณะทำกันเป็นขบวนการ มีนายหน้าพาบุคคลมาติดต่อโดยเจาะจงเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวเพียงคนเดียว
จากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2566 ถึงปัจจุบัน พบผู้เกี่ยวข้องรวม 27 ราย จากเดิมที่กรมการปกครองแจ้งเพียงไม่กี่ราย โดยขณะนี้ได้แจ้งความดำเนินคดีในหลายข้อหา และตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พร้อมย้ำว่าจะดำเนินการขั้นเด็ดขาด
นอกจากนี้ยังพบพฤติการณ์อื่น เช่น การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกินอัตราในบางกรณี สะท้อนถึงช่องโหว่ของระบบงานทะเบียนราษฏร์ ที่เปิดช่องให้ผู้ไม่สุจริตใช้ประโยชน์ ขณะที่คดีในภาพรวมอยู่ระหว่างการสอบสวนของ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อขยายผลถึงขบวนการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อื่นต่อไป